Elimina el sarro de los dientes con esta fórmula natural: prepárala en casa con un producto muy popular de uso cotidiano

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El alto consumo de alimentos ricos en azúcar y colorantes es una de las causas más frecuente por la cual el sarro se acumula en los dientes, ya que, ambos componentes se adhieren automáticamente a la capa principal de la pieza dental.

De acuerdo a la información ofrecida por Cinfa salud, los factores genéticos que generan alteraciones en los sistemas del organismo y de no ser controlado a tiempo con los medicamentos correctos, puede generar un descontrol en el nivel del Ph, lo cual afecta la producción de saliva. Por lo tanto, los dientes se afectan negativamente con el sarro.

Sin embargo, la combinación del bicarbonato de sodio con limón, posee propiedades antisépticas y despigmentantes que eliminan el sarro de los dientes, al tiempo que combaten el mal aliento.

Foto cortesía de: pixabay

Así debes aplicar la fórmula casera

Se sugiere que la persona cepille los dientes tres veces al día con la crema dental de su preferencia, posteriormente, de aplicar la fórmula casera y dejarla actuar durante tres minutos, luego debe retirarla con abundante agua.

Asimismo, el referido proceso la persona debe repetirlo mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los dientes.

En definitiva, si la persona desea mantener los dientes blancos e impecables mínimo debe realizarse dos evaluaciones odontológicas al daño, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el proceso adecuado para solucionar su diagnóstico.

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