Entérate cuál es el popular fruto seco que previene el estreñimiento: esta es la cantidad que debes comer al día y ahorrar en medicinas

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Una dieta baja en fibra es una de las causas más comunes por la cual aparece el estreñimiento, ya que, las heces se acumulan y endurecen, por ende, el sistema digestivo se debilita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar problemas para el organismo en general.

Asimismo, la inactividad física genera estreñimiento, puesto que, el sedentarismo ralentiza el tránsito intestinal, según la información divulgada por la Clínica mayo.

En ese sentido, las almendras contienen fibra y vitaminas que combaten el estreñimiento, al tiempo que aportan múltiples beneficios para el organismo en general, de acuerdo a la información reseñada por Cuídate Plus.

¿Cuál es la cantidad de almendras que debes consumir?

Se sugiere que la persona consuma mínimo 100 gramos de almendras al día, durante tres contínuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Cabe destacar, que si el estreñimiento es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el estreñimiento la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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