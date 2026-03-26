Esta planta milagrosa se usa para combatir enfermedades virales: este es el secreto para prepararla

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Una planta medicinal es aquella utilizada para tratar enfermedades tanto en personas como animales o para curar lesiones. Algunas se usan enteras o solo partes específicas.

Su uso se remonta a tiempos prehistóricos y se ha popularizado en tiempos modernos gracias a la acción curativa o terapéutica que tienen las sustancias que lo componen, y que actúan sobre el organismo.

Es decir, son una alternativa a los fármacos y lo mejor es que son de fácil acceso y generalmente no tienen efectos secundarios.

¿Qué planta se puede usar para combatir enfermedades virales?

Según refiere Healthline debido a su alta concentración de potentes compuestos vegetales, muchas plantas o hierbas ayudan a combatir virus y son muy apreciadas por los practicantes de la medicina natural. Entre estas destacan la menta, hierba limón, albahaca, ajo, orégano, hinojo, romero, entre otras.

Eucalipto

Entre las plantas medicinales que ayudan a combatir enfermedades virales se encuentra el eucalipto, la cual tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales que promueven muchos beneficios para la salud.

Esta planta se ha utilizado según refiere Prensa Libre para tratar enfermedades, sobre todo las relacionadas con infecciones virales por sus propiedades antihistamínicas y expectorantes.

“Las hojas del eucalipto poseen propiedades medicinales que ayudan a desinflamar nuestro organismo, al control de la diabetes y vaginitis, a despejar las vías respiratorias, a la salud del cabello y de la piel. Además, posee características que benefician la higiene personal.

‘Dentro de su composición química tiene como principales activos aceites esenciales volátiles, ácido elegíaco y gálico, taninos, principios amargos, cera y resinas’, dice María José Ovalle, terapeuta en medicina natural y coaching en salud holística”.

Sus propiedades antimicrobianas y antivirales que ayudan a descongestionar las vías respiratorias, por ejemplo.

Para aprovechas sus propiedades se recomienda beber en infusión, pues aproximadamente a las dos horas se excreta por las vías respiratorias, lo cual hace que el eucalipto actúe dos veces en el organismo: al ingerirlo y al sacarlo por medio de la respiración.

Por otra parte, la inhalación también ayuda a combatir los problemas respiratorios como asma, amigdalitis, bronquitis, faringitis, influenza, laringitis, resfriados y tos.

Freepik

¿Cómo prepararlo?

Para elaborar una infusión, los profesionales recomiendan poner a hervir agua, luego agregarle de 3 a 5 hojas de eucalipto y dejarlo reposar por cinco minutos. Luego colar y beber. “Lo que no se debe hacer es poner a hervir el agua con las hojas, porque así perdemos los aceites esenciales que son los que más beneficio nos dan”, explica Armando Cáceres, químico biólogo.

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