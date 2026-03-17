Té milagroso contra el insomnio: esta es la planta que posee propiedades relajantes y siempre la tienes en casa

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La ingesta de alimentos pesados en la noche puede causar insomnio, debido que la acidez estomacal que se produce por lo antes mencionado tiende a mantener despierta a la persona, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, la ansiedad, el estrés y la depresión son las tres causas más comunes por las cuales la persona padece de insomnio, ya que, el sistema nervioso se altera, por ende, de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos al momento de dormir el cerebro cerebral no encuentra la manera de relajarse, al igual que el cuerpo.

La infusión de maracuyá es una de las más consumidas por quienes desean dormir bien, gracias a las propiedades relajantes que posee. Además, el sabor es cítrico, pero delicioso y no tendrás necesidad de agregarle azúcar, según la información divulgada por Tua Saúde.

Así debes ingerir la infusión

Asimismo, lo ideal es ingerir dos tazas de té mínimo 3 horas antes de irte a dormir, con el objetivo de que el cuerpo absorba los componentes de la infusión y cumpla el procedimiento necesario para que concilies el sueño en tu horario establecido.

Cabe destacar, que los adultos mínimo deben dormir 8 horas para que el organismo recargue energías y funcione durante el día de la mejor manera posible en las actividades que desarrolles.

En definitiva, tener una buena calidad de sueño ayuda a que el cerebro funcione mejor y retrasa el envejecimiento.

Foto cortesía de: freepik

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