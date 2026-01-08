Esta es la actividad que puedes ejecutar en casa para combatir el insomnio: solo necesitas 15 minutos para realizarla

Suscríbete a nuestros canales

El estrés constante altera el sistema nervioso, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud, por ejemplo, el insomnio, debido a que la persona no puede desacelerar los pensamientos negativos y hace que se mantenga activo.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, cuando la persona no descansa mínimo ocho horas se ven afectadas sus actividades del día siguiente, dado que, no cuenta con la energía suficiente para ejecutar sus funciones correctamente.

La meditación es un método de relajación científicamente comprobado, el cual calma el sistema nervioso rápidamente, puesto que, la persona centra sus pensamientos positivamente y el cuerpo se alinea con los mismos, según la información divulgada por Health Harvard.

¿Cuántas veces al día debes meditar?

Lo ideal es que medites dos veces al día durante 15 minutos, todos los días o hasta obtener el resultado deseado el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema nervioso.

Asimismo, es propicio acotar que si padeces de ansiedad, depresión o trastorno del sueño lo ideal es que asistas a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el proceso que debes cumplir para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, descansar mínimo ocho horas es indispensable si deseas mantener un buen estado de salud y mínimo debes realizarte dos chequeos médicos durante el año para evitar la aparición de enfermedades.

