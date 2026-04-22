Estas son las hierbas que no deben faltar en la despensa: sus infusiones ayudan a controlar los nervios

Suscríbete a nuestros canales

El uso de hierbas para calmar los nervios resulta una alternativa natural y eficaz porque contienen compuestos bioactivos que actúan como sedantes suaves, relajantes musculares y ansiolíticos. Además, ayudan a reducir la ansiedad, el insomnio y la tensión física sin los efectos secundarios de los fármacos, refiere la Inteligencia Artificial.

Cabe acotar que, expertos de la Clínica Mayo señalan que “algunos remedios a base de plantas se estudiaron como tratamientos para la ansiedad, pero es necesario realizar más investigaciones para comprender los riesgos y beneficios”.

Sin embargo, también acota que, existen otras formas de ayudar a controlar la ansiedad y esto incluye, utilizar técnicas de manejo del estrés, hacer a actividad física y hablar con un terapeuta para aprender formas de hacerle frente a la ansiedad.

¿Es posible controlar los nervios con hierbas?

En primer lugar, los expertos indican que es clave aprender a respirar ya que cuando el ser humano está nervioso la respiración se agita, se vuelve entrecortada y resulta más difícil inhalar. Pero al hacerlo de manera consciente, se vuelve más lenta y acompasada, ayudando a relajarse, pues con ello se le envía un mensaje al cerebro de que todo está bien.

Por otra parte, conviene practicar técnicas de relajación como el yoga o la meditación, por ejemplo. También se recomienda conectar con la naturaleza, caminar, practicar senderismo y hasta sentarse a ver los árboles, ayuda a controlar los nervios.

Finalmente, y no menos importante, se sugiere recurrir a preparados naturales, como las infusiones de hierbas, las cuales son famosas por sus propiedades medicinales, y relajantes. Éstas ayudan a controlar los nervios y la ansiedad leve, pues actúan sobre el sistema nervioso central proporcionando efectos sedantes, relajantes y ansiolíticos.

Prepárate un té

Las hierbas para infusiones ofrecen diversos beneficios para la salud y bienestar, por lo que tener muchas en tu despensa es muy favorable. Valeriana, manzanilla, tilo, lavanda, menta y toronjil son alguna de las hierbas que pueden ayudar a clamar los nervios; y es que tomar bebidas calientes sin alcohol ni cafeína son la mejor alternativa.

Por tanto, realizar un té de cualquiera de estas hierbas ayuda a tranquilizarse y calmar los nervios. Además, expertos indican que son un ansiolítico y antidepresivo natural, los cuales no tienen efectos secundarios.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube