¡No más pastillas!: Hierbas naturales que ayudan a calmar el dolor de cabeza

Suscríbete a nuestros canales

El dolor de cabeza, es una molestia que puede presentarse en cualquier momento y puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo o edad. Quienes sufren cualquiera de los tipos de dolores de cabeza suelen recurrir de manera inmediata a las pastillas como la solución más rápida y efectiva para calmarlo.

Aunque efectivamente las pastillas terminan mejorando la situación, los expertos señalan que, haciendo cambios en el estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y optando por las hierbas naturales también encontrarán una solución y es mucho más saludable.

¿Son efectivas las hierbas para tratar el dolor de cabeza?

Según refiere la Inteligencia Artificial, sí, las hierbas pueden ser efectivas especialmente cuando se trata de dolores de cabeza tensionales o migrañas leves. ¿La razón? Las hierbas poseen propiedades antiinflamatorias y relajantes; no obstante, su eficacia varía, y siempre se debe consultar a un médico antes de usarlas como suplementos, ya que pueden interactuar con medicamentos o tener contraindicaciones.

Freepik

Hierbas naturales

Entre las opciones que puedes tomar en cuenta para calmar el dolor de cabeza se encuentran algunas plantas medicinales que comparte Infobae extraídas del documento “Tlayeyecolpahtli (Medicina experimentada). Plantas sanadoras en las comunidades de México”, publicado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de México:

- Albahaca, es eficaz contra el dolor de cabeza debido a sus componentes como aceite esencial de cineol, eugenol, estragol, saponinas y linalol.

- Eucalipto, es una excelente hierba curativa para el dolor de cabeza por sus componentes, eucaliptol, pineno, canfeno, cetonas, taninos, azuleno, flavona y aldehídos.

- Hierbabuena, sus componentes, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, triterpenos, aminoácidos libres, monoterpenos, diterpenos, aceites esenciales como mentol, mentona, cineol, limoneno, pulegona y carvona, son efectivos para aliviar los dolores de cabeza tensionales.

- Menta, contiene entre sus componentes, flavonoides, taninos, triterpenos, mentol, mentona, ácidos fenólicos, enzimas, pectinas y ácido oleanólico que ayudan a combatir el dolor de cabeza.

Otras opciones son, lavanda, ruda, hinojo. Todas ellas pueden servir para calmar las molestias, solo bata con preparar infusiones o recurrir a masajes con los aceites, e incluso, la aromaterapia tiene muy buenos resultados.

Si quieres conocer más detalles, ingresa en este video del doctor Adrián Hernández, compartido en su cuenta en la red social TikTok.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube