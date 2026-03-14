Evita las ampollas en los pies: el truco de las abuelas que no pasa de moda

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Generalmente el roce con el calzado puede causar ampollas en los pies, pero también las quemaduras o reacciones alérgicas pueden ser responsables de estas dolorosas lesiones.

Estas lesiones suelen sanar solas sin dejar cicatrices, pues son acumulación de líquido que protegen la piel de la zona.

Si eres propensa a sufrir de estas lesiones debes evitar quitarte la parte superior, ya que actúa como barrera protectora, además, debes lavar suavemente con agua y jabón, secar bien y usar antiséptico, por ejemplo.

¿Cómo prevenir las ampollas en los pies?

Los expertos de la Clínica universidad de Navarra recomiendan elegir zapatos adecuados, ni demasiado ajustados ni demasiado sueltos, para evitar fricción. También se debe optar por medias que absorban la humedad y eviten la acumulación de sudor en los pies.

Por otra parte, sugieren el uso de vaselina o polvos de talco en los puntos de mayor roce para reducir la fricción en los pies al caminar largas distancias o hacer deporte.

Finalmente, y no menos importante, se deben mantener los pies limpios y secos, y después de lavarlos, secarlos adecuadamente, especialmente entre los dedos; ya que la humedad en esa área puede contribuir al desarrollo de ampollas.

Truco de las abuelas

Este truco funciona bastante bien sobre todo con los zapatos que usas para salir de fiesta, porque generalmente son nuevos o se usan con poca frecuencia.

El truco consiste en frotar un poco de desodorante de barra transparente en el zapato o en la zona del pie en el que apriete, Esto ayudará a evitar la aparición de rozaduras o ampollas, porque el gel actúa como lubricante, refiere Cuerpo Mente.

Un punto a considerar es que este truco solo funciona antes de que aparezcan las ampollas, por tanto, cuando notes que el zapato roza, aplica en ese punto el desodorante.

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