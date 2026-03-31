Experta explica causas de infartos cerebrales en jóvenes: patología que solo se veía en adultos mayores

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Hablar de infartos cerebrales es lo mismo que los famosos accidentes cerebrovasculares, los cuales ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, provocando la muerte de células por falta de oxígeno.

Estos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se definen como el rápido desarrollo de signos clínicos de alteraciones focal o global de la función cerebral, con síntomas que persisten durante 24 horas o más, o que llevan a la muerte sin otra causa evidente que la de origen vascular.

El riesgo de padecer un ACV a lo largo de la vida ha aumentado un 50% en los últimos 20 años, y se prevé que uno de cada cuatro adultos sufra un episodio a lo largo de su vida. “En 2021, los accidentes cerebrovasculares (ACV) fueron la tercera causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, con una incidencia de 93,8 millones de casos”.

¿Quiénes están más propensos a sufrir de infartos cerebrales?

Esta emergencia médica que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro debido a una obstrucción o a una hemorragia puede presentarse en personas con hipertensión, insuficiencias cardíacas congénitas, insuficiencia renal crónica, fumadores, diabéticas, obesas, o con alimentación poco saludable.

De igual manera, la poca actividad física, tomar demasiado alcohol o mantener una dieta alta en grasas saturadas puede aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular.

En cifras

La OMS comparte datos y cifras entre las que destaca que, en 2021, se produjeron 11,9 millones de nuevos casos de ACV; mientras que la carga mundial de ACV, calculada en términos de años de vida ajustados en función de la discapacidad, ha aumentado de 137 millones en el año 2000 a 160 millones en 2021.

Por otra parte, la mayor parte de la carga de ACV se puede atribuir a 10 factores de riesgo modificables, como la hipertensión arterial, la contaminación atmosférica, el tabaquismo, el colesterol LDL elevado, la dieta rica en sodio, la glucemia elevada en ayunas, la disfunción renal, el exceso de peso corporal, la inactividad física y el consumo nocivo de alcohol.

En tal sentido, la neuróloga Vanessa Cano, especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía advirtió que “Cada cuatro minutos, una persona muere por un infarto cerebral en el mundo, y actualmente, debido a la prevalencia de obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias (concentración anormal de grasas en la sangre) a temprana edad, se registran cada vez más casos en adultos jóvenes, cuando hasta hace un tiempo era una patología que sólo se veía en adultos mayores”, compartió La Jornada.

La experta indicó que el infarto cerebral es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a escala global. “Se estima que más de 12 por ciento de la población mundial sufrió un primer infarto cerebral durante 2025, con 6.5 millones de fallecimientos y más de 100 millones de personas viviendo con sus secuelas.”

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