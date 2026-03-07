Expertos señalan por qué comer gelatina diariamente es beneficioso: promueve la saciedad y controla el apetito

Suscríbete a nuestros canales

En los cumpleaños infantiles, la gelatina es junto a la torta, parte importante y protagónica de la mesa; no obstante, hay quienes la ven como mucho más que una golosina, y la razón es que es un alimento rico en fibra, calcio, fósforo y proteínas.

En tal sentido, comer gelatina, especialmente sin azúcar o sin sabor, es un snack saludable y bajo en calorías, compuesto por más del 90% de proteína, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuándo comer gelatina?

Muchas personas han asumido la ingesta de este alimento como parte de su dieta habitual porque les gusta su sabor y, además, para aprovechar todos los beneficios que aporta a la salud en general.

Comparte la web El Tiempo “Si bien la gelatina es una opción de postre versátil que se puede disfrutar en cualquier momento del día, hay evidencia que sugiere que la elección de la hora adecuada para consumirla puede maximizar sus beneficios.

Aunque la gelatina y su horario para comerla depende de las preferencias personales y las necesidades dietéticas, se recomiendan que esta sea ingerida en ayunas o durante la primera comida del día, ya que ayuda al control de azúcar en la sangre, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica ‘Journal of Endocrinological Investigation’”.

Consumirla de esta manera facilita que se asimile mejor el colágeno y las proteínas que contiene; además de conseguir otros beneficios.

Su consumo diario

Esta es una proteína hidrosoluble que puede ser de origen animal o vegetal, y que al consumirse promueve la saciedad y controla el apetito. También contribuye al fortalecimiento de huesos, articulaciones y dientes, mejorando la salud ósea y articular, debido a que favorece la producción de colágeno en el cuerpo. Además, previene el envejecimiento de la piel, las uñas quebradizas, la osteoartritis y la osteoporosis. Incluso, su consumo puede evitar la diarrea y la obesidad.

Además, acelera el proceso de sanación de heridas, y la cicatrización tarda menos tiempo; ayuda a tener piel, uñas, dientes y cabello sanos; estimula ciertos neurotransmisores y enzimas que aumentan la calidad y la duración del sueño; combate el envejecimiento prematuro; alivia las alergias; y mejora la capacidad para combatir las infecciones y enfermedades.

Escritos señalan que incluir la gelatina en la dieta diaria no representa ningún inconveniente, más allá de producir un poco de distensión abdominal y dolor de estómago si se come en exceso; pero, rara vez puede ocurrir. Por tanto, se recomienda siempre consumirse con moderación y junto a una dieta saludable.

De igual manera, el sitio web MedicineNet explica que la gelatina puede ser saludable según cómo se consuma. Es decir, comerla a diario no es perjudicial y puede ser una fuente eficaz de proteínas, sin embargo, no debe sustituir hábitos saludables que puedan tener los mismos beneficios.

