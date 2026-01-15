Poderosa gelatina que retrasa el envejecimiento de la piel: esta es la cantidad que debes consumir al día para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los rayos solares aceleran el envejecimiento de la piel, dado que, deshidrata las capas más sensibles, lo cual genera la aparición de arrugas, según la información divulgada por Doctor aguiar.

En ese sentido, la mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual la piel envejece, ya que, requiere nutrientes para mantenerse en buenas condiciones, además, aumentar la producción de colágeno de forma natural, debido a que es la proteína esencial para mantener firme los tejidos del órgano más grande del cuerpo.

Por lo tanto, la gelatina es ideal para retrasar el envejecimiento, gracias a la cantidad de grenetina que posee, la cual beneficia las articulaciones y activa la producción de colágeno.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar la gelatina

Ingredientes

500 ml de jugo de limón.

5 cucharadas de gelatina sin sabor.

1 cucharada de miel.

50 gramos de fresa picada en trozos.

Preparación

Vierte el jugo de limón en una olla y hiérvelo a fuego lento durante cinco minutos. Agrega la gelatina sin sabor y mezcla durante dos minutos. Añade la miel y las fresas, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren su totalidad. Cocina la gelatina durante tres minutos. Retira la gelatina del fuego y viértela en un recipiente de vidrio, consérvalo en la nevera.

Así debes consumir la gelatina

Se sugiere que la persona consuma dos tazas de gelatina en ayuda, durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

Asimismo, es propicio acotar que el consumo de agua a diario también es un factor indispensable para mantener la piel en perfecto estado, por ello, lo ideal es que la persona mínimo ingiera siete vasos de dicho líquido al día.

En conclusión, mantener la piel en óptimas condiciones y prevenir la aparición de arrugas requiere de una rutina de autocuidado con productos especializados que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

