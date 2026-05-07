Expertos sugieren incluir el pescado en la dieta: Estas son las razones y la cantidad correcta que debes comer

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El pescado es una excelente fuente de proteína de alta calidad que aporta entre 18 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Este alimento ya sea blanco o azul, se ha posicionado como uno de los alimentos más saludables y versátiles de nuestra dieta. Su riqueza en nutrientes esenciales lo convierte en un aliado perfecto para mantener un organismo sano y fuerte. Se caracteriza por provocar muy buena digestión. Desde su contenido en ácidos grasos omega-3 hasta sus propiedades antiinflamatorias, es un gran aliado para cuidar la salud.

¿Por qué incluir el pescado en la dieta?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de pescado por su alto valor nutricional, siendo fuente excelente de proteínas, vitaminas y minerales. Su consumo proporciona una nutrición adecuada al cuerpo humano.

“El pescado es una excelente fuente de proteínas, péptidos y ácidos grasos poliinsaturados, en particular ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido alfa-linolénico (ALA), ácidos grasos omega-6 y ácido docosahexaenoico (DHA), ácidos grasos omega-3 que influyen positivamente en la salud humana”, refiere National Library of Medicine.

En otras palabras, este alimento aporta proteínas de fácil digestión y alto valor biológico que son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos. Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, pero no produce por sí solo. Esto significa que son eficientes en la construcción de nuevas células y tejidos. Además, al ser fáciles de digerir lo convierten en el platillo perfecto para niños o personas con estómagos delicados.

Es rico en ácidos grasos omega-3 fundamentales para el buen funcionamiento del corazón y el cerebro; es una gran fuente de vitaminas como la D, B12 y A, así como de minerales como el yodo, fósforo y selenio.

Además, es rico en antioxidantes que protegen nuestra vista. Por lo que se relaciona con la reducción del riesgo de degeneración macular asociada a la edad.

En conclusión, su consumo mejora la salud cardiovascular, potencia el cerebro, previene algunas enfermedades y hasta alivia los síntomas de la depresión.

¿Cuánta cantidad debemos consumir?

Se recomienda consumir pescado al menos dos veces por semana. La variedad es clave para aprovechar todos los beneficios nutricionales que ofrece este alimento.

La OMS recomienda consumir anualmente mínimo 12 kilos de pescado; es decir, un kilo al mes, lo que equivale a una o dos porciones de ente 150 y 250 gramos a la semana.

Freepik

Hablan los expertos

Según National Geographic dos profesores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Dariush Mozaffarian y Eric Rimm, calcularon que el consumo de unos 2 gramos por semana de ácidos grasos omega-3 que se encuentran en el pescado graso (lo que equivale aproximadamente a una o dos raciones de 80 a 100 gramos de pescado por semana) puede reducir en más de un tercio las probabilidades de morir de una enfermedad cardiaca.

National Geographic sostiene en su portal web que esto se debe a los beneficios de las grasas omega-3. En primer lugar, protegen el corazón contra el desarrollo de trastornos erráticos del ritmo cardíaco, mejoran el funcionamiento de los vasos sanguíneos y reducen los niveles de triglicéridos en la sangre.

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