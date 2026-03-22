Fruta milagrosa que previene las infecciones urinarias: esta es la cantidad que debes comer al día

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Las mujeres tienen más probabilidades de tener una infección urinaria que los hombres, puesto que, su uretra es más corta y está más cerca del recto, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Cabe destacar, que la mala higiene intima, la aparición de bacterias u hongos son las tres principales causas por las cuales se generan las infecciones en el tracto urinario, el cual es uno de los más delicados que tiene el ser humano.

Los arándanos contienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas, vitaminas y fibra, todos aportan beneficios al sistema inmunitario. Además, según lo reseñado en el portal web El sevier, la referida fruta contiene ácidos que impiden que las bacterias se adhieran a la vejiga.

Foto cortesía de: freepik

Así debes consumir los arándanos

Se sugiere que consumas 20 unidades de arándanos, con la finalidad de que el organismo absorba los nutrientes más rápido, dado que, al mezclarla con otras sustancias al preparar un jugo, el efecto de no es el mismo en el cuerpo.

Cabe destacar, que si padeces constantemente de infecciones urinarias lo más idóneo es que asistas a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar tu diagnóstico.

En definitiva, si deseas mantenerte con un buen estado de salud se sugiere que establezcas rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Foto cortesía de: freepik

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