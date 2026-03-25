Fruta milagrosa que regula el nivel de glucosa en la sangre: esta es la cantidad que debes consumir a la semana

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El consumo de carbohidratos es una de las causas más comunes por la cual la persona retiene azúcar en la sangre, ya que, el metabolismo se ralentiza por completo, por ende, el sistema digestivo no procesa los alimentos y se acumulan sus sustancias, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

Asimismo, el estrés, la deshidratación y la falta de actividad física también son factores que influyen negativamente en el nivel de glucosa que se concentra en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

Sin embargo, el kiwi es una fruta rica en vitaminas, antioxidantes y fibra dietética que regula el nivel de glucosa en la sangre, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, según la información divulgada por Tua Saude.

¿Cómo debes consumir el kiwi?

Se sugiere que la persona consuma dos kiwis durante el desayuno por tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el nivel de glucosa en la sangre permanece constantemente alto debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener regulado los picos de glucosa en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

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