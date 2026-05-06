Inteligencia artificial logra identificar el Alzheimer mediante la voz: avance científico en universidad española que impacta al mundo

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Un equipo multidisciplinar, integrado por científicos de la Universidad e Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, ha culminado con éxito el desarrollo de una herramienta tecnológica pionera. Este sistema emplea algoritmos avanzados para analizar patrones acústicos y lingüísticos en el habla, permitiendo el reconocimiento de señales tempranas de la enfermedad de Alzhéimer, incluso antes de que los síntomas clínicos sean evidentes para el entorno del paciente.

La metodología se fundamenta en el procesamiento de conversaciones breves, donde la plataforma evalúa sutiles variaciones en la fluidez, el vocabulario y la prosodia que suelen pasar inadvertidas para el oído humano. A diferencia de las pruebas diagnósticas convencionales, que pueden resultar invasivas o costosas, esta alternativa destaca por su carácter no intrusivo y su capacidad para integrarse fácilmente en las consultas de atención primaria.

Foto: Magnific

Diagnóstico temprano y eficaz

El proyecto ha sido liderado por los investigadores Miguel Ángel Teruel y Ángel Pérez Sempere, quienes han coordinado un grupo de expertos en computación y medicina. El software no solo funciona como un filtro de detección clínica, sino que también actúa como una valiosa base de datos científica.

Al recopilar grandes volúmenes de muestras de voz, la comunidad médica podrá profundizar en la correlación entre las alteraciones del lenguaje y los cambios neurológicos subyacentes a la demencia.

Esta plataforma surge en un contexto donde el diagnóstico precoz es fundamental para aplicar terapias que logren ralentizar el avance de la patología. Los responsables del estudio subrayan que el análisis de la voz permite una monitorización continua y sencilla del estado cognitivo de los adultos mayores.

Gracias a esta tecnología, se abre una nueva vía para mejorar la calidad de vida de miles de personas, optimizando los recursos sanitarios mediante un cribado digital rápido, eficiente y altamente preciso que sitúa a la provincia de Alicante en la vanguardia de la investigación biomédica internacional.

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