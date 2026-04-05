El Alzheimer bajo la lupa: ¿por qué los expertos afirman que es una enfermedad de jóvenes?

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La percepción tradicional del Alzheimer como una dolencia exclusiva de la tercera edad está siendo desafiada por los avances en la neurología moderna. Durante años, la ciencia se enfocó en tratar los síntomas visibles en adultos mayores, pero hoy el enfoque ha girado hacia el origen silencioso del problema.

Entender que el cerebro comienza su proceso de envejecimiento mucho antes de lo que se creía resulta fundamental para cambiar el futuro de la salud pública y la calidad de vida de las próximas generaciones.

Foto: Freepik

Una carrera que empieza en la juventud

El doctor Pascual Sánchez Juan, destacado neurólogo experto en demencias, ha sido enfático en sus recientes declaraciones: “El Alzheimer es una enfermedad de gente joven que tarda 20 años en manifestarse”. Según el especialista, el daño neurológico no aparece de la noche a la mañana al cumplir los 70 años, sino que se va construyendo de manera silenciosa desde la edad adulta temprana.

Sánchez explica que el cerebro alcanza su "máximo esplendor" alrededor de los 27 años y que, a partir de ese punto, comienza un declive natural. Sin embargo, la buena noticia es que casi el 40% de los casos de demencia podrían prevenirse si se actúa a tiempo. Para el médico, la clave no es esperar a la jubilación para cuidar la mente, sino "muscular" el cerebro desde la infancia.

Entre sus recomendaciones más sencillas y directas, el experto destaca la importancia de generar una "reserva cognitiva". Esto se logra a través de actividades que fomenten la creación de nuevas conexiones entre las neuronas, como el aprendizaje de idiomas y la práctica de instrumentos musicales. Estas tareas actúan como un entrenamiento de gimnasio para la materia gris, permitiendo que el cerebro resista mejor el ataque de la enfermedad en el futuro.

Finalmente, el neurólogo advierte sobre la relación entre el sistema inmune y la salud mental. Mantener una vida activa, una dieta equilibrada y un control constante de la inflamación en el cuerpo son piezas fundamentales del rompecabezas. En definitiva, el mensaje es claro: cuidar el cerebro hoy es la única forma de asegurar un mañana con memoria.

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