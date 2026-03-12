Mantén arriba tu energía vital en el trabajo con este jugo natural rico en vitaminas: todos los ingredientes los tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

El constante consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial para que la persona se mantenga con energía, debido a las sustancias químicas que contienen, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Además, el insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual la persona siente cansancio durante el día, ya que, el sistema cerebral no tuvo el descanso necesario para optimizar el funcionamiento del organismo al cien por ciento.

Sin embargo, el jugo de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas aporta vitaminas al organismo, gracias a los nutrientes que cada ingrediente contiene los cuales tienen un efecto inmediato.

¿Cuántas veces al día debes tomar el batido?

Se sugiere que ingieras el batido una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si tienes alguna patología de salud lo ideal es que antes de iniciar el consumo del batido de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas consultes con tu médico tratante si es beneficioso o no para ti.

Cabe destacar, que si el cansancio es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

Em definitiva, para mantenerse activo durante la jornada laboral lo más idóneo es que la persona establezca una rutina que contribuya a lograrlo.

