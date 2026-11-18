El famoso ACV o accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral o ictus es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe o reduce el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, impidiendo que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, provocando la muerte de las células en cuestión de minutos.

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) en 2021, se produjeron 11,9 millones de nuevos casos de ACV y “fueron la tercera causa de muerte y discapacidad en todo en todo el mundo, con una incidencia estimada de 93,8 millones de casos”.

¿Qué causa el ACV?

Los expertos de MedlinePlus explican que un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza. Y las causas pueden ser la obstrucción de una arteria en el cerebro, o el sangrado o rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro.

Cabe acotar que, muchos factores pueden aumentar el riesgo de padecer un ACV como, sobrepeso u obesidad, inactividad física, beber en exceso o darse atracones de bebida, o el uso de drogas ilícitas como la cocaína y la metanfetamina. Además de, presión arterial alta, colesterol alto, fumar cigarrillos o la exposición al humo de segunda mano, diabetes, apnea obstructiva del sueño, o enfermedad cardiovascular.

¡Presta atención!

Debido a que cualquier persona puede sufrir un ACV, incluyendo bebés y niños, es fundamental prestar atención y ante cualquier sospecha acudir al médico, pues cuando se tratan a tiempo se puede salvar la vida y reducir el riesgo de discapacidades permanentes.

Por tanto, si presentas una o muchas de los siguientes síntomas, no los ignores y consulta un neurólogo:

- Dolor de cabeza.

- Problemas respiratorios.

- Debilidad y parálisis en un lado del cuerpo.

- Dolor e incomodidad general.

- Pies y manos hinchados.

- Problemas al hablar y para entender a los demás.

- Pérdida de visión

- Adormecimiento de las extremidades.

“Los síntomas de ACV pueden aparecer de forma repentina y variar dependiendo de la zona del cerebro afectada. Algunas personas experimentan señales leves horas o incluso días antes del evento principal. Estos ACV síntomas días previos suelen confundirse con cansancio, estrés o problemas circulatorios, lo que retrasa la atención médica”, explican expertos de la Clínica Neurología Robótica.

En tal sentido, reconocer las señales tempranas es esencial, esta patología requiere de atención inmediata porque cada minuto cuenta.

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