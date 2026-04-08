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¿Sabes qué provoca la insuficiencia cardíaca? Esta es una afección crónica donde el corazón no bombea sangre de manera eficiente.

Según los expertos de la Clínica Mayo “Cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aire”.

Algunas personas con insuficiencia cardíaca pueden tener síntomas graves, pueden necesitar un trasplante de corazón o un dispositivo que ayude al corazón a bombear sangre, e incluso puede ser mortal.

¿Qué causa la insuficiencia cardíaca?

Cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo se produce un desequilibrio entre la capacidad de este órgano y las necesidades del organismo; y ello puede deberse a una cardiopatía isquémica, a la enfermedad del músculo del corazón, arritmias, o valvulopatías. Además, la Fundación Española del Corazón comparte que “La anemia, las infecciones generalizadas en el cuerpo, las enfermedades de tiroides, las fístulas arteriovenosas o el aumento de la presión arterial provocan una mayor demanda de sangre corporal que, en ocasiones, un corazón sano tampoco es capaz de atender. Por ello, el tratamiento de estos pacientes debe centrarse en la enfermedad que está ocasionando la insuficiencia más que en el propio corazón”.

En tal sentido, es clave aprender a identificar los síntomas u signos de la insuficiencia cardíaca para buscar la ayuda de un profesional de la salud, lo antes posible y así evitar poner en riesgo la salud.

¡Atención!

Refiere la Inteligencia Artificial que los signos principales de insuficiencia cardíaca incluyen dificultad para respirar (disnea), al hacer esfuerzos o acostarse, fatiga extrema, hinchazón (edema) en piernas, tobillos o abdomen, y aumento de peso rápido por retención de líquidos.

Otros síntomas pueden ser: pérdida de apetito, cansancio muscular, confusión, mareos, pérdida del conocimiento, tos seca, taquicardias y palpitaciones más rápidas de lo normal, y poca tolerancia al ejercicio, indica Cardio Alianza.

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