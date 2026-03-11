Entérate cuál es el ejercicio ideal para cuidar el corazón: mejora la circulación sanguínea con solo algunos minutos a la semana

Suscríbete a nuestros canales

Realizar algún tipo de ejercicio favorece el cuidado de la salud incluyendo el corazón. Según los expertos, hacer ejercicio regularmente fortalece el músculo cardíaco, mejorando la capacidad de bombeo de sangre y oxígeno.

Además, refiere la Inteligencia Artificial, que este tipo de actividad reduce hasta en un 30% el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuye la presión arterial, baja el colesterol “malo” (LDL), aumente el “bueno” (HDL) y ayuda a controlar el peso y el estrés.

¿Cómo el ejercicio favorece la salud del corazón?

El cardiólogo Luis López indica que, “El ejercicio físico que se practica de forma regular previene de enfermedades y accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, además reduce la probabilidad de que aparezcan factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes o la obesidad”.

De igual manera, el experto señala que es importante que el ejercicio que realice sea aeróbico como, correr, caminar, montar bicicleta, o bailar, ya que para estas actividades la respiración es fundamental, además tienen un componente esencial para el trabajo cardiovascular: la resistencia.

¡A entrenar!

Partiendo de ello, la recomendación es ser constante en cuanto a la frecuencia y la intensidad del ejercicio que decidas practicar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que un adulto debe realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, porque con ello disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido, evita la formación de coágulos, estimula la circulación sanguínea, reduce la tensión arterial y disminuye el riesgo de sobrepeso-obesidad.

¿Quieres comenzar a cuidarte? La natación es ese ejercicio ideal que ayuda a cuidar el corazón. “Este deporte acuático de bajo impacto trabaja todo el cuerpo de manera integral, potenciando el corazón y optimizando la circulación sanguínea mientras reduces riesgos de enfermedades crónicas”, comparte Jessebett.com.

Este ejercicio no solo acelera el metabolismo quemando calorías, sino que también mejora la oxigenación general y el flujo sanguíneo. Además. Mejora la circulación sin dañar las articulaciones.

Nadar favorece la salud del corazón. “Las investigaciones demuestran que esta práctica también mejora la circulación y la eficacia cardiovascular, por lo que disminuye el riesgo de infarto e ictus”, comparte National Geographic.

