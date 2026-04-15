No solo es cuestión de olores y ambientación: entérate cómo las velas aromáticas mejoran tu estado personal

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Cuando se habla de velas aromáticas generalmente se asocia con la limpieza y la decoración del hogar e incluso de la oficina. No obstante, estas son más que simples objetos decorativos, pues aportan valor en determinados momentos, transportan, evocan emociones y crean atmósferas únicas. A través del poder de los aceites esenciales, estas velas no solo aromatizan, sino que también ofrecen una amplia gama de bondades físicas y mentales, siempre y cuando se utilice adecuadamente.

¿Cómo usar las velas aromáticas de forma segura?

Para usarlas de forma segura y maximizar su aroma, recorta la mecha a 5 mm antes de cada uso, déjala encendida hasta que la superficie se derrita por completo y no la quemes más de 4 horas seguidas. Además, colócala en una superficie estable, lejos de corrientes de aire y materiales inflamables, refiere la Inteligencia Artificial.

Busca velas de alta calidad, elige velas elaboradas con cera natural y aceites esenciales puros para evitar la liberación de toxinas. Nunca dejes velas encendidas sin atención y no enciendas velas en lugares cerrados sin la ventilación adecuada.

Además, recuerda que no se trata de un producto mágico, la elección de la vela aromática adecuada depende del objetivo que se quiere lograr y así poder aprovechar todos sus beneficios.

Ventajas en cuerpo y mente

Tal como indicamos, encender una vela aromática podría transformar por completo el ambiente, perfumar la habitación con una fragancia maravillosa, pero también puede ofrecer otros beneficios según el aroma escogido:

- Promover la relajación. Ciertos aromas, como la lavanda o la manzanilla, tienen propiedades calmantes que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Emplear estas velas antes de dormir permitirán que te liberes del estrés del día y descanses plácidamente. En otras palabras, crean una atmósfera relajante y mejoran la calidad del sueño.

- Mejorar el estado de ánimo. Los aceites esenciales estimulan las emociones positivas y crean una sensación de alegría, optimismo y vitalidad. Promueven la liberación de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.

- Favorecer la concentración. Fragancias como el romero o la menta suelen potenciar la concentración, la memoria y el enfoque mental. Por ello, se recomiendan en sesiones de estudio y en espacios educativos.

- Alejar insectos. Algunas velas aromáticas, con aceites esenciales como la citronela o el eucalipto, son idóneas para repeler mosquitos y otros insectos molestos.

- Aliviar el estrés. “Ciertos aromas, como la lavanda y la manzanilla, son conocidos por su capacidad para calmar la ansiedad y favorecer la relajación. Su efecto relajante puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.”

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