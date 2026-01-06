Experta comparte qué hacer para que las velas duren más: evita desperdiciar cera

Suscríbete a nuestros canales

Si acostumbras encender velas, es posible que te inquiete su durabilidad y la combustión, y por ello siempre evitas colocarlas en lugares con corrientes de aire.

Esta luz que crea una atmósfera especial debe elegirse cuidadosamente para marcar la diferencia, pero, además, es necesario seguir algunos trucos que harán que dure más y poder disfrutar de ella sin desperdiciar nada de cera.

¿Cómo hacer que las velas duren más?

Para maximizar su duración, se recomienda espolvorear sal alrededor de la llama de la vela encendida o colocar un puñado de sal en la base de la vela antes de encender la mecha. No obstante, ten cuidado con los objetos inflamables alrededor de la vela, porque la sal en contacto con el fuego crea pequeños cristales, y crean pequeñas chispas que pueden saltar y quemar objetos cercanos.

Otra opción a tomar en cuenta para garantizar la durabilidad de las velas consiste en remojarlas en agua salada durante unas horas antes de encenderlas. “De esta forma evitarás que la vela se derrita tan rápido y comprobarás que no gotea tanta cera como lo haría normalmente”.

Habla la experta

La artesana y creadora de velas en Simplicity Rituald, Raquel Cárdenas indica que lo recomendable es que una vela esté encendida entre una y cuatro horas como máximo. Este tiempo asegura una combustión segura y eficiente. “No la apagues antes, porque hace falta entre 1 hora y 1h y 15 minutos para que la capa superior de cera se derrita por completo hasta los bordes”, comparte Cuerpo Mente.

La experta advierte que con esto se evita el famoso efecto túnel; mientras que, si se apaga prematuramente, y la vuelves a encender, la cera se disolverá hacia abajo como si estuviera excavando un túnel y se desaprovecharía la cera más cercana a los bordes. Pero, si la mantienes encendida más de cuatro horas, "es posible que el recipiente se caliente en exceso y que la cera se consuma de manera más rápida".

Por otra parte, la experta comparte que un verdadero secreto para asegurar la combustión estable y evitar que la llame se apague, es recomendable recortar la mecha antes de cada uso, dejándola con una longitud de 5-7 mm aproximadamente. Esto ayuda a que arda uniforme y se evita el humo o que la llama sea inestable.

Además, la mecha siempre debe sobresalir del envase y no se debe soplar para apagarla, porque con ello se deteriora la mecha, genera humo y un olor desagradable.

