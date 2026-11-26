El estrés cotidiano y los desajustes alimentarios suelen pasar factura al bienestar físico, manifestándose a través de la fatiga constante, la pesadez estomacal y la retención de líquidos. Ante este panorama, las bebidas naturales se posicionan como una alternativa práctica y nutritiva para apoyar las funciones depurativas del organismo, entre las combinaciones más valoradas por especialistas en nutrición destaca el batido verde elaborado a base de pepino, piña y celery. Esta sinergia de vegetales y frutas aporta una alta densidad de micronutrientes, agua y enzimas digestivas que favorecen el equilibrio interno sin recurrir a métodos invasivos ni dietas extremas.

Por lo tanto, el pepino es uno de los vegetales con mayor porcentaje de agua en su composición, superando el 95 % de su peso total. Esta cualidad lo convierte en un excelente hidratante celular que facilita el trabajo de los riñones en la filtración de desechos metabólicos.

Asimismo, la inclusión de la piña en esta preparación no solo equilibra el perfil de sabor gracias a su dulzor natural, sino que aporta una sustancia clave: la bromelina, enzima proteolítica que facilita la descomposición de las proteínas en el tracto gastrointestinal, acelerando las digestiones lentas y reduciendo la sensación de inflamación abdominal tras las comidas.

Mientras que el celery es rico en fibra dietética insoluble, estimula el tránsito intestinal de manera natural, previniendo el estreñimiento y favoreciendo la eliminación regular de toxinas a través del sistema digestivo.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del jugo détox

Reducción de la retención de líquidos: la combinación de potasio, agua y compuestos diuréticos naturales estimula la micción y disminuye la hinchazón corporal.

Optimización del tránsito intestinal: el aporte de fibra y enzimas digestivas mejora la absorción de nutrientes y alivia molestias como los gases o la acidez leve.

Apoyo al control de peso: gracias a su bajo índice calórico y alto poder saciante, resulta un complemento ideal dentro de planes de alimentación balanceados para controlar el apetito entre comidas.

Dato de interés:

Se sugiere que la persona ingiera un vaso de jugo en ayuna, durante 15 días continuos o hasta lograr el efecto deseado, el cual dependerá de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En definitiva, para mantener un buen estado de salud lo ideal es establecer una alimentación balanceada, al tiempo de realizar una rutina de ejercicio que permita mantener el cuerpo en forma.

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