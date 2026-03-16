Recupera masa muscular con este potente batido: el cambur es la clave para lograr el resultado ideal

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La inactividad física genera pérdida de masa muscular, ya que, el cuerpo no recibe estimulo de movimientos constanmente, por ende, se reduce la síntesis de proteínas y aumenta la degradación del tejido, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos desencadena múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese contexto, según la información divulgada por Cleveland clinic, la sarcopenia (pérdida progresiva de masa muscular), afecta generalmente a la población de la tercera edad, puesto que, durante el proceso de envejecimiento la persona no logra realizar una rutina de actividad física de alto impacto, al tiempo que el metabolismo cambia de manera radical.

Sin embargo, de acuerdo a la información ofrecida por el tiktoker el Pinche, el batido a base de cambur, fresa, avena y leche es ideal para ganar masa muscular, gracias a las propiedades vitamínicas que poseen todos los ingredientes mencionados, los cuales suelen estar comúnmente en la despensa de la casa.

Beneficios del batido de cambur

Ayuda a la síntesis proteica. Optimiza el funcionamiento del sistema digestivo. Acelera el metabolismo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas veces debes tomar el batido natural?

Lo ideal es que la persona ingiera dos vasos del referido batido natural en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En conclusión, es propicio acotar que implementar una rutina de ejercicios diaria y establecer una alimentación balanceada, rica en vitaminas es ideal para lograr el aumento de masa muscular y el peso ideal acorde a la estatura.

Foto cortesía de: freepik

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