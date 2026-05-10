Rehabilitación física: claves para recuperar la movilidad del manguito rotador

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La articulación del hombro es una de las estructuras más complejas y dinámicas del cuerpo humano, permitiendo una amplitud de movimiento que resulta fundamental para las tareas cotidianas. Sin embargo, esta versatilidad conlleva una vulnerabilidad intrínseca. El manguito rotador, ese conjunto de tendones y músculos que brindan estabilidad al húmero, suele ser el foco de lesiones por desgaste, sobreesfuerzo o traumatismos.

Cuando se produce una tendinitis o una rotura parcial, la calidad de vida se ve seriamente mermada por la rigidez y la debilidad muscular. No obstante, más allá de la intervención farmacológica, la fisioterapia basada en movimientos controlados se presenta como la herramienta más eficaz para devolver la funcionalidad a la zona afectada.

Foto: Magnific

Recomendaciones para la estabilidad braquial

Antes de iniciar cualquier protocolo de actividad física, es imperativo contar con el aval de un especialista que determine el grado de la lesión. La progresión debe ser siempre paulatina: comenzar con cargas mínimas y aumentar la intensidad solo cuando el tejido haya ganado resistencia.

Una regla de oro en estos casos es el calentamiento previo de al menos diez minutos y la ausencia total de dolor durante la ejecución; si aparece una punzada, se debe detener el movimiento de inmediato.

Para fortalecer la zona, se proponen las siguientes dinámicas, que deben realizarse con ambos brazos para mantener la simetría corporal:

Rotación externa en decúbito lateral: recostado de lado, se flexiona el codo a 90 grados y se eleva el antebrazo hacia el techo manteniendo el codo pegado al torso. Esta acción aísla los rotadores externos y mejora la estabilidad posterior.

Elevación lateral controlada: en la misma posición de costado, se levanta el brazo hasta la altura del hombro. es crucial mantener el codo flexionado y evitar que el hombro se encoja hacia la oreja, cuidando siempre la higiene postural.

Apertura en ángulo de 45 grados: similar a los anteriores, pero ajustando el ángulo de elevación para incidir en diferentes fibras musculares. Se recomienda sostener la contracción por un par de segundos antes de descender lentamente.

La constancia en estas rutinas, sumada a la precaución de no elevar los brazos por encima de la cabeza hasta que la sanación sea completa, garantiza una recuperación sólida y previene futuras recaídas en una de las articulaciones más exigidas del sistema locomotor.

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