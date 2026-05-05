El secreto de los grandes chefs: ¿por qué lavar el arroz transforma tus platos de cocina en una delicia incomparable?

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El debate sobre el tratamiento previo de los cereales en el hogar ha encontrado finalmente un consenso entre las figuras más prominentes del sector culinario internacional.

Aunque para muchos aficionados este paso pueda parecer una pérdida de tiempo innecesaria, los especialistas en gastronomía sostienen que el contacto inicial del ingrediente con el agua fría es un ritual determinante para alcanzar la excelencia en el paladar.

Esta práctica, lejos de ser un capricho estético, responde a necesidades físicas y químicas que influyen directamente en la consistencia final de la preparación.

Foto: directoalpaladar.com

Ciencia en el enjuague del grano

Expertos de la talla de chefs españoles como Karlos Arguiñano, los hermanos Torres o Martín Berasategui coinciden en que, para variedades de grano largo como el basmati o el jazmín, el lavado es innegociable.

El objetivo principal es la eliminación del exceso de almidón superficial, específicamente la amilosa. Al retirar esta sustancia pegajosa, se evita que los granos se adhieran entre sí, logrando esa textura suelta y esponjosa tan valorada en las guarniciones profesionales.

Incluso en variedades locales como el arroz bomba, el enjuague puede actuar como un "seguro de vida" para cocineros con menos experiencia, facilitando un resultado digno de restaurante.

Sin embargo, el beneficio no es únicamente gastronómico. La comunidad científica respalda esta técnica por razones de salud pública, ya que pasar el arroz por agua permite reducir significativamente los niveles de arsénico inorgánico, un elemento presente de forma natural en el cultivo.

Los estudios indican que una limpieza adecuada puede disminuir la presencia de este metaloide en un 11% de media, además de eliminar posibles impurezas del procesado industrial.

Existen, no obstante, excepciones notables donde el lavado está contraindicado. En elaboraciones que requieren una cremosidad extrema, como el risotto italiano o el arroz con leche tradicional, el almidón es el aliado principal para conseguir esa ligereza melosa característica. En estos casos, conservar la sustancia natural del cereal es lo que permite que el caldo o la leche traben correctamente.

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