Top tres de budines de avena: cocina hogareña en simples pasos

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, la gastronomía doméstica ha experimentado un giro notable hacia la búsqueda de alternativas que equilibren el placer de lo dulce con el bienestar nutricional.

Esta tendencia, lejos de ser una moda pasajera, se ha consolidado en las mesas familiares a través de la sustitución de ingredientes refinados por opciones más completas. La avena, en particular, se ha posicionado como el ingrediente estrella de la repostería actual, no solo por su versatilidad, sino por su capacidad para aportar fibras, vitaminas y una saciedad que las harinas blancas no logran proporcionar.

La preparación de estos panificados dulces ha dejado de ser una tarea compleja para convertirse en un proceso de mezcla simple, donde la incorporación de frutas frescas y semillas juega un rol fundamental. La clave del éxito radica en la combinación de texturas y en la utilización de la humedad natural de los alimentos, permitiendo reducir el uso de grasas añadidas.

Foto: Freepik

Top 3 de budines de avena

1. Budín de avena y manzana

Es el clásico infaltable que utiliza la humedad de la fruta para lograr una miga tierna.

Ingredientes

2 tazas de avena, 2 manzanas ralladas, 2 huevos, ½ taza de azúcar o endulzante, ½ taza de leche, ¼ taza de aceite, 1 cucharadita de canela y 1 de polvo de hornear.

Preparación

Se baten los líquidos con el azúcar, se incorporan los secos y la fruta rallada, y se hornea a 180 °C por 40 minutos.

2. Budín de avena y zanahoria

Una opción vibrante que aporta betacarotenos y una textura única.

Ingredientes

2 tazas de avena, 2 zanahorias ralladas, 2 huevos, ½ taza de azúcar, ½ taza de leche, ¼ taza de aceite, 1 cucharadita de canela y 1 de polvo de hornear.

Preparación

Tras mezclar los componentes líquidos, se añade la zanahoria y la avena, finalizando con el leudante antes de llevar a horno medio.

3. Budín integral de avena y semillas

Ideal para quienes buscan un extra de grasas saludables y crocantez.

Ingredientes

1 taza de avena, 1 taza de harina integral, 2 huevos, ½ taza de azúcar, ½ taza de leche, ¼ taza de aceite, 2 cucharadas de semillas mixtas y 1 cucharadita de polvo de hornear.

Preparación

Se integran todos los elementos hasta obtener una masa homogénea y se cocina durante 40 minutos, resultando en una opción altamente nutritiva.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube