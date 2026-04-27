El secreto de la alta cocina en casa: Jordi Cruz revoluciona el caldo de verduras con un ingrediente inesperado

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La gastronomía española se encuentra en un proceso de evolución constante, donde incluso las preparaciones más tradicionales y humildes están siendo sometidas al escrutinio y la creatividad de los grandes maestros de los fogones.

En el ámbito doméstico, el caldo de verduras se ha consolidado como un pilar fundamental, no solo por sus propiedades nutricionales, sino también por su versatilidad como base para infinidad de platos, desde arroces hasta guisos complejos.

Sin embargo, lograr que un fondo vegetal tenga la profundidad de sabor necesaria suele ser un reto para los aficionados a la cocina, quienes a menudo se encuentran con elaboraciones planas o carentes de matices.

En este contexto de búsqueda de la excelencia cotidiana, las figuras de la alta cocina desempeñan un papel crucial al compartir técnicas que, hasta hace poco, estaban reservadas para los restaurantes con estrellas Michelin.

Estos profesionales han entendido que el público actual no solo busca comer bien, sino también comprender los procesos químicos y organolépticos que transforman ingredientes sencillos en experiencias memorables.

Foto: nishikidori.com

Soja blanca como potenciador del umami

Jordi Cruz, el reconocido chef de estrella Michelin, ha decidido compartir un truco que promete cambiar la forma en que entendemos el caldo de verduras. Según el cocinero, el secreto para elevar el perfil de sabor de esta receta no reside en añadir más cantidad de hortalizas, sino en un ingrediente específico: la salsa de soja blanca.

A diferencia de la salsa de soja oscura tradicional, la versión blanca (conocida como Shiro Shoyu) es más ligera, clara y tiene un sabor más sutil que no tiñe el caldo, pero que aporta una carga de umami fundamental. Cruz sugiere utilizar una proporción equilibrada: por cada 1,5 kg de verduras variadas y 2,5 litros de agua, se debe añadir un toque de esta salsa junto a los 10 gramos de sal por litro recomendados.

La técnica es sencilla pero precisa: tras picar las verduras, se introducen en la olla con el agua, la sal y la soja blanca. La mezcla debe llevarse a ebullición y luego cocerse suavemente durante una hora y cuarto. El resultado, en palabras del chef, es un caldo limpio, digestivo y altamente reconfortante que sirve como base perfecta para cremas o incluso un ramen casero.

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