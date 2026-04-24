Alimentación y neurodiversidad: la cocina como motor de bienestar infantil

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La relación entre lo que comemos y cómo funciona nuestro organismo ha sido objeto de estudio durante décadas. En la actualidad, la ciencia subraya con mayor énfasis que la nutrición no es solo una cuestión de salud física, sino un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional.

Para los menores que presentan condiciones de neurodiversidad, el acto de alimentarse correctamente trasciende la nutrición básica, convirtiéndose en una herramienta esencial para su estabilidad diaria y su integración social.

Recientemente, se ha destacado cómo la implementación de hábitos culinarios saludables puede transformar la calidad de vida de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, dislexia o síndrome de Down. En un encuentro organizado por la Asociación de Familias Neurodiversas de A Mariña e Ortegal en Viveiro, el nutricionista Noel López Pinín expuso los beneficios directos de una dieta equilibrada.

Según el experto, la cocina no solo impacta el cuerpo, sino que actúa sobre la conducta y las emociones de los más pequeños.

La evidencia científica resalta que ciertos nutrientes son determinantes para el cerebro. Por ejemplo, el omega 3 es clave para las funciones cognitivas, mientras que las vitaminas del grupo B y minerales como el zinc o el hierro potencian la memoria y la concentración.

Además, evitar alimentos ultraprocesados previene los picos de glucosa que suelen derivar en irritabilidad o falta de atención, favoreciendo un comportamiento más estable y un descanso verdaderamente reparador.

Foto: Freepik

Comer bien ayuda a vivir mejor

El nutricionista explicó de forma sencilla que los alimentos funcionan como "combustible" para el cerebro. Al usar aceite de oliva y pescado, ricos en Omega 3, o legumbres y carnes, que aportan hierro, se mejora el procesamiento de la información. Un punto clave es el "eje intestino-cerebro": una dieta alta en fibra protege la microbiota, lo que reduce el nerviosismo.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda cocinar a bajas temperaturas, evitando las frituras, para que los alimentos conserven todas sus propiedades naturales.

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