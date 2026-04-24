Expertos advierten sobre los siete hábitos cotidianos que disparan la inflamación: conoce qué daña tu cuerpo

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La inflamación crónica se ha consolidado en la medicina moderna como una amenaza silenciosa que, a diferencia de la respuesta aguda ante una herida, persiste de forma invisible en el organismo.

Diversos especialistas coinciden en que este estado de alerta permanente no suele presentar síntomas inmediatos, pero actúa como el caldo de cultivo para patologías severas, tales como la diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares y trastornos autoinmunes.

El estilo de vida contemporáneo, marcado por la inmediatez y el procesamiento industrial, parece ser el principal motor de esta condición que afecta a millones de personas sin que estas lo perciban.

Foto: Freepik

Claves para entender qué daña el cuerpo

De acuerdo con los especialistas consultados, existen comportamientos específicos que mantienen al cuerpo en un estado de estrés biológico constante. Uno de los factores más críticos es la alimentación basada en productos ultraprocesados y el consumo excesivo de azúcar añadido.

Estos elementos no solo provocan picos de glucosa, sino que alteran la microbiota intestinal, debilitando las defensas naturales y activando señales inflamatorias en la sangre.

Asimismo, el sedentarismo y la mala postura se presentan como enemigos silenciosos. Pasar largas horas sin movimiento dificulta la circulación y favorece la liberación de sustancias químicas dañinas.

A esto se suma el impacto del estrés crónico y la falta de un sueño reparador; la ciencia ha demostrado que descansar menos de seis horas incrementa la producción de cortisol y de proteína C reactiva, marcadores directos de la inflamación sistémica.

Para revertir estos efectos, los expertos sugieren cambios simples pero profundos. Priorizar el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras y pescados grasos ricos en omega-3 es fundamental. Del mismo modo, la incorporación de actividad física moderada y la gestión de las emociones mediante técnicas de relajación pueden "apagar" estos procesos inflamatorios.

En última instancia, la prevención no reside en grandes intervenciones médicas, sino en la toma de conciencia sobre cómo las decisiones diarias moldean la salud a largo plazo.

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