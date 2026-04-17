¿Por qué lloramos al picar cebolla y cómo evitarlo? La ciencia también se mete en tu cocina

Suscríbete a nuestros canales

El arte de la gastronomía comienza, en la mayoría de los casos, con la preparación de una base aromática. Sin embargo, para muchos aficionados y principiantes, este primer paso representa un desafío físico debido a la reacción defensiva de ciertos vegetales.

La cebolla, pilar de la cocina mediterránea y global, es famosa por su capacidad de provocar lágrimas instantáneas, un fenómeno que no responde a una respuesta emocional, sino a un complejo proceso químico que se activa al momento de manipularla sobre la tabla de picar.

Foto: Freepik

Estrategias y fundamentos para un corte sin lágrimas

La razón detrás del ardor ocular reside en la estructura celular del vegetal. Al romper las fibras con el cuchillo, se liberan enzimas llamadas alinasas que interactúan con compuestos orgánicos para crear un gas rico en azufre. Cuando este componente volátil alcanza la humedad de los ojos, se produce una mínima cantidad de ácido sulfúrico, lo que dispara el lagrimeo como un mecanismo natural de defensa y limpieza del organismo.

Para neutralizar este efecto y mejorar la experiencia en la cocina, existen tres tácticas fundamentales avaladas por expertos:

Control de temperatura: el enfriamiento preventivo es una de las herramientas más eficaces. Introducir la pieza en el congelador durante aproximadamente 15 minutos antes de iniciar el corte ralentiza la actividad enzimática. Al estar fría, la liberación de los gases irritantes es considerablemente más lenta, permitiendo trabajar con mayor comodidad.

el enfriamiento preventivo es una de las herramientas más eficaces. Introducir la pieza en el congelador durante aproximadamente 15 minutos antes de iniciar el corte ralentiza la actividad enzimática. Al estar fría, la liberación de los gases irritantes es considerablemente más lenta, permitiendo trabajar con mayor comodidad. Importancia del filo: el uso de herramientas de alta precisión es determinante. Un cuchillo desafilado tiende a desgarrar y aplastar las células, lo que resulta en una expulsión masiva de compuestos azufrados. Por el contrario, una hoja bien afilada realiza cortes limpios que minimizan el daño celular y reducen la emanación de vapores.

el uso de herramientas de alta precisión es determinante. Un cuchillo desafilado tiende a desgarrar y aplastar las células, lo que resulta en una expulsión masiva de compuestos azufrados. Por el contrario, una hoja bien afilada realiza cortes limpios que minimizan el daño celular y reducen la emanación de vapores. Gestión del aire y humedad: trabajar en un espacio ventilado o humedecer constantemente la hoja del cuchillo ayuda a disipar las moléculas antes de que lleguen al rostro.

Entender estos principios permite a cualquier persona, independientemente de su nivel de destreza, simplificar los procesos de preparación. Al dominar estas técnicas de control térmico y precisión, se elimina el tedio de los pasos iniciales, permitiendo que el cocinero se concentre en la creatividad y en el sabor final de sus preparaciones culinarias.