Remedio casero que combate el insomnio: esta es la cantidad de veces que debes tomarlo para aprovechar su efecto

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La ansiedad, el estrés y la depresión son las tres causas más comunes por las cuales la persona padece de insomnio, ya que, el sistema nervioso se altera, por ende, de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos al momento de dormir el cerebro cerebral no encuentra la manera de relajarse, al igual que el cuerpo.

A su vez, la ingesta de alimentos pesados en la noche puede causar insomnio, debido que la acidez estomacal que se produce por lo antes mencionado tiende a mantener despierta a la persona, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

El té de manzanilla se ha convertido en un gran aliado de quienes desean relajar el sistema nervioso, ya que cuenta con propiedades antinflamatorias, antioxidantes y relajantes que combaten el insomnio.

¿Cuántas tazas de té debes tomar?

Se sugiere que mínimo ingieras una taza de infusión de manzanilla dos horas antes de dormir, a fin de que el organismo absorba las propiedades de la referida planta medicinal y se relaje por completo.

Cabe destacar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual dependerá de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es preciso acotar que padeces de ansiedad o insomnio crónico lo ideal es que antes iniciar el tratamiento con el té de manzanilla acudas a consulta médica, con el propósito de que el especialista en la materia te evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir en función de tu diagnóstico.

En conclusión, si deseas mantener un buen estado de salud lo más idóneo es que establezcas rutinas que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Foto cortesía de: freepik

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