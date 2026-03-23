Según experta, caminar es un buen ejercicio que se debe complementar con fuerza: sobre todo después de los 60 años

Suscríbete a nuestros canales

¿Eres de los que piensa que caminar no es un buen ejercicio? Te equivocas. Aunque caminar no es suficiente cuando de perder peso se trata, si resulta un buen ejercicio para mantener el cuerpo en movimiento con bajo impacto. Esta es una forma sencilla y menos arriesgada de mantenerse activo; no obstante, después de los 60 años, la recomendación es combinar con ejercicios de fuerza que ayuden a trabajar y tonificar los músculos.

¿Por qué caminar es un buen ejercicio?

Expertos de la Clínica Mayo comparten que caminar a paso ligero con regularidad puede ayudar a mantener un peso saludable, perder grasa, prevenir o controlar diversas afecciones de salud, mejor el estado cardiovascular, fortalecer los huesos y los músculos, aumentar los niveles de energía, mejorar el estado de ánimo, mejorar la memoria y el sueño, reducir el estrés y la tensión, y hasta fortalecer el sistema inmunológico.

Es decir, caminar si es beneficioso para el cuerpo, la mente y la salud en general, siempre y cuando se realice de manera disciplinada y cuanto más rápido, más lejos y con más frecuencia, mayores serán los beneficios.

Según el American Council on Exercise (ACE Fitness), caminar puede aportar hasta siete beneficios al cuerpo humano, refiere National Geographic.

El acto de caminar puede ayudar a mejorar el sistema inmunológico y por tanto proteger de posibles gripes y resfriados, y con ello mejorar la calidad de vida de la persona, sin importar la edad que tenga.

Habla la experta

La entrenadora de Fitclub Collective, Camila Monguzzi señala que, “no hace falta realizar exigentes rutinas de entrenamiento para mantenerse fuerte con los años, pero sí entender qué movimientos son esenciales para mantener la independencia en la vejez y no dejar de realizarlos”.

Monguzzi aclara que más que un solo ejercicio clave a partir de los 60 años, es fundamental que el cuerpo conserve lo esencial y para ello no necesita complicarse.

En tal sentido, la recomendación es sentarse, levantarse, empujar y tirar, estos movimientos diarios cuando se dejan de hacer de manera automática favorecen la salud física y mental; además si se combinan con una caminata, siempre suma. “El mayor error a partir de los 60 es evitar el entrenamiento de fuerza y dedicarse solo a caminar. El entrenamiento de fuerza aporta beneficios distintos, especialmente en la salud ósea y muscular, que la caminata no cubre por completo”.

Por tanto, la sugerencia es caminar y combinar con sesiones de 30 a 45 minutos de sentadillas, peso muerto, flexiones y tracciones con bandas elásticas, dos o tres veces a la semana; esto mejora y trabaja la autonomía y calidad de vida en la vejez.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube