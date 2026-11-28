Realizar ejercicios de fuerza a partir de los 50 años resulta fundamental para conservar la masa muscular, proteger las articulaciones y mantener una buena movilidad durante todas las actividades diarias.

Dentro de estas rutinas físicas, la sentadilla destaca como uno de los movimientos más completos y efectivos, ya que trabaja de forma simultánea los músculos de las piernas, los glúteos y toda la zona media del abdomen. Sin embargo, muchas personas abandonan su práctica por miedo a sufrir caídas o porque sienten que pierden por completo la estabilidad al bajar.

Esta inseguridad suele aparecer cuando el cuerpo no distribuye correctamente su peso o cuando falta dominio en el control postural. Lejos de exigir máquinas costosas o pesas desde el primer día, dominar este ejercicio depende de comprender la mecánica corporal y de aplicar ajustes simples que brinden confianza y seguridad.

Foto: Gemini IA

El truco que te dará estabilidad

Para evitar tambalearse al hacer sentadillas, el entrenador Marcos Flórez, director de Estarenforma.com, recomienda comenzar únicamente con el peso del cuerpo antes de agregar pesas. El especialista explica que la clave consiste en llevar el peso ligeramente hacia delante para mantenerlo dentro de la base de apoyo y repartirlo por toda la planta del pie, con las piernas separadas al ancho de las caderas, sin concentrar toda la presión en los talones ni despegarlos del suelo.

Como guía segura, aconseja colocar una silla detrás para tener una referencia exacta: la persona debe bajar despacio como si fuera a sentarse, rozar apenas el asiento y subir de inmediato sin dejar caer el cuerpo. Si no logra frenar a tiempo, conviene utilizar una silla más alta.

Cuando el tronco se inclina demasiado hacia delante, Flórez sugiere estirar ambos brazos al frente, en el llamado modo Frankenstein, para equilibrar la postura. Además, si la cadera retrocede en exceso, indica adelantar un poco las rodillas y ubicar el asiento de forma que no sea necesario girar la cabeza para mirarlo.

Una vez que el movimiento se domina con total control, se puede añadir un disco pegado al ombligo y luego subirlo al pecho, eligiendo siempre un peso que permita terminar la serie con buena técnica. Finalmente, recuerda que cada cuerpo tiene proporciones distintas entre muslos y tronco, por lo que grabarse de perfil permite detectar fallos fácilmente.

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