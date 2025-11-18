¿Sufres de inflamación crónica? Nutricionista española confiesa cómo eliminarla con apenas cinco alimentos

Suscríbete a nuestros canales

La inflamación crónica es un proceso silencioso que puede afectar nuestro bienestar más de lo que pensamos. A diferencia de la inflamación aguda, la inflamación de bajo grado persiste en el tiempo y puede derivar en problemas de salud metabólica, digestiva o inmunológica.

Factores como una alimentación poco adecuada, el sedentarismo, el estrés, el exceso de consumo de alcohol o el sobrepeso favorecen que nuestro sistema inmunitario esté “en modo de alerta” de forma continuada.

En consecuencia, los tejidos acaban sufriendo daño en lugar de repararse correctamente. Reconocer este fenómeno e introducir hábitos que lo modulen se ha convertido en un objetivo clave de la medicina preventiva.

Foto: Freepik

Combate la inflamación crónica

La doctora Sara Marín, especialista en microbiota intestinal, recomienda abordar la inflamación crónica desde el intestino y el estilo de vida, prestando atención especial a determinados alimentos y hábitos.

En primer lugar, destaca el valor del kéfir, un alimento fermentado que “mejora tu microbiota y reduce la hinchazón, ayuda a regular la glucosa, baja la inflamación de bajo grado, mejora tu ánimo y estrés, y favorece la absorción de nutrientes clave como el calcio y el magnesio”. Por lo tanto, sugiere incorporarlo de forma habitual como parte de una estrategia global de bienestar.



Además, la doctora subraya que el kéfir potencia aún más sus efectos cuando se combina con otros ingredientes naturales con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes: específicamente, la cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra y la granada. Según explica, “si mezclas cúrcuma, jengibre, pimienta negra y granada, obtienes el cóctel perfecto para la inflamación crónica y el dolor”.



La lógica de esta combinación reside en que la cúrcuma y el jengibre han sido valorados hace siglos por sus efectos antiinflamatorios y digestivos, mientras que la pimienta negra potencia la biodisponibilidad de la cúrcuma y la granada aporta antioxidantes de gran potencia. Juntas, estas sustancias generan un efecto sinérgico que ayuda a equilibrar las respuestas inflamatorias del organismo y favorece la salud intestinal.



Finalmente, la doctora también recuerda que esta estrategia alimentaria debe integrarse en un estilo de vida más amplio que incluya buena alimentación, actividad física, gestión del estrés y evitar los factores que favorecen la inflamación como el tabaquismo, alcohol excesivo y sedentarismo.

