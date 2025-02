Conoce los secretos de belleza de las famosas para conservar su juventud

Suscríbete a nuestros canales

El secreto de la juventud para muchos radica en mantener hábitos saludables que van desde una dieta equilibrada, realizar ejercicios, dormir las horas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener un descanso reparador, y reducir el estrés.

Incluso, mantener relaciones sociales saludables, leer, estudiar idiomas, hacer meditación y resolver crucigramas, son actividades que según la Inteligencia Artificial se asocian con la eterna juventud.

Para las famosas, el secreto de la eterna juventud se basa en adoptar hábitos que van más allá del skincare, sino que también incluye cuidar la dieta y el bienestar emocional, entre otros.

Las famosas y el secreto de la juventud

La actriz Penélope Cruz ha optado por comer muy sano y beber mucha agua, además de, utilizar el maquillaje a su favor. Cruz apuesta por las mascaras de pestañas y un poco de lápiz negro para difuminar la parte final del ojo, y colorete en tonos melocotón para darle un toque de buen tono a su rostro.

Por su parte, la actriz y cantante Jennifer López también bebe mucha agua y come sano, especialmente frutas y verduras. Hace mucho ejercicio, no bebe licor ni café, no fuma, e intenta dormir 8 horas cada día. Además, no sale de casa sin colocarse protector solar.

Mientras que Jennifer Aniston tiene como aliados para mantenerse bella y jovial hacer yoga, meditar y practicar boxeo de manera disciplinada. También cuida su alimentación e ingiere sobre todo frutas y verduras orgánicas, bebe mucha agua, desayuna smoothie a base de lecha de almendras, cacao y frutas, y duerme bien.

Otra famosa que contó sus secretos de belleza para mantenerse joven es Eva Longoria, la actriz indicó que hace yoga, pilates, spinning, running y levantamiento de pesas; además, cuida mucho su alimentación.

En conclusión, basado en las confesiones de las famosas, el secreto de la juventud está en la dieta y el ejercicio.

¿Cómo verse siempre joven?

- Beber abundante agua todos los días.

- Descansar adecuadamente.

- Mantener una dieta sana y equilibrada.

- Reducir los niveles de estrés.

- Hacer ejercicios.

Es decir, la clave radica principalmente en modificar algunas conductas y estilo de vida para conseguir ralentizar el proceso de envejecimiento.

