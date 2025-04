Horóscopo del 1 de abril: Momento muy positivo para nivelar tus vibraciones

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

TAURO: Hoy la Luna se está acercando para convertirse en una Luna llena y pasará por tu signo astrológico. Momento muy positivo para nivelar tus vibraciones y restablecer tus procesos psicológicos emocionales. Recibe esta Luna con amor y da gracias a Dios por sus buenas energías. Es espectacular para lograr la independencia emocional que tanto necesitas. Hay que demostrar que eres un ser con madurez.

GÉMINIS: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y la abundancia. Esperamos no desperdicies esta energía y puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avances. Es importante que te conectes con el agradecimiento y puedas lograr un mejor flujo de energía, para tener mejores resultados y lograr las metas de manera más fácil.

CÁNCER: El planeta Marte produce una conjunción poderosa en tu signo astrológico. Se activa todo tu ser interno con mucha energía y se conecta con tus emociones. Es un excelente momento para manifestar la fuerza de tus intensiones y lograr materializar lo que quieras en el plano físico. Las energías están a tu favor para darles un sentido directo y canalizarlas de manera más positivas.

LEO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

VIRGO: Tus emociones empiezan a mejorar mucho en tu vida. Los sentimientos tienden a ser más positivos y tus alteraciones internas empiezan a analizarse de una mejor manera. Todo esto está activo gracias a un trígono positivo con la Luna, que te permite avanzar en estos instantes para poder tener una visión más coherente de la vida, y así crecer y madurar. Falta mucho por hacer para optimizar tu ser interno.

LIBRA: Estás pasando por un momento difícil, tienes una oposición con el Sol. Tu vida no está marchando bien a nivel de salud y te sientes agotado, sumamente desgastado. Debes ir al médico y hacer un chequeo general completo. Generalmente no eres así, más bien eres alegre, fuerte y rápido, con mucha acción, pero el Universo está frenando tu accionar y debes hacer una pausa para lograr un nuevo equilibrio.

ESCORPIO: Te encuentras con los influjos negativos de la Luna. En esta oportunidad, la tienes en el signo opuesto y te altera todo el sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

SAGITARIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

CAPRICORNIO: El amor se manifiesta en tu vida a través de un sextil positivo con Venus. Ahora es muy bueno compartir con tu pareja y disfrutar de alguna actividad donde puedan pasarla bien. El amor fluye entre ambos y seguramente estarán mejor cada día. Dios te bendice para que se consolide el amor y puedas experimentar momentos espectaculares e irrepetibles. No pierdas esta oportunidad de vivir en amor puro.

ACUARIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También te trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra, que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.



PISCIS: El amor te sonríe y te brinda grandes oportunidades para que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Estás bajo las influencias positivas de Venus, así que todo fluye y se generan excelentes momentos especiales llenos de grandes pasiones. La existencia es benevolente contigo y todo sale bien con la bendición de Dios todo poderoso. La vida es bella y este es el momento de disfrutar un poco de sus grandiosas manifestaciones.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin