Horóscopo del 11 de abril: Todo fluye con las energías positivas

ARIES: Existe una cuadratura con Marte, y es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida, de analizar y rectificar.

TAURO: Tienes activo un sextil positivo con Venus, que te permite sentir el amor hacia los demás y brindar tu apoyo al entorno. Hay que ser empático y poder conectarte mejor con las personas de tu hábitat. Dar amor para recibir amor. Esta es la mejor recompensa energética que te permite activar un flujo positivo a través de esta posición planetaria, que te ayuda a renovar tus sentimientos para optimizar la energía.

GÉMINIS: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

CÁNCER: Tienes que aprovechar este poderoso sextil positivo con Urano. Hay que hacer cambios y transformaciones de manera más efectiva y efectuarlo lo menos traumático posible. Tienes la ayuda de Urano que te facilita el camino para que todo fluya de manera sencilla y fácil. Quizás estés haciendo los cambios más importantes de tu vida. No es fácil, pero es importante que se hagan, para que tu evolución se active de manera positiva.

LEO: Sabemos que ha sido muy fuerte para ti llevar a cabo muchos cambios. Pero, aun así, lo has logrado y has soportado los embates de la oposición con Plutón. Esta energía planetaria es muy fuerte y viene a destruirlo todo. Seguramente has dejado atrás muchos elementos a los cuales estabas apegado. Para salir de estas fuerzas plutonianas, se recomienda ser lo más flexible posible y actuar como tu propio líder.

VIRGO: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Tienes muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo, en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar la manera de resolver la crisis con la comunicación.

LIBRA: En este momento tienes una oposición con Neptuno. Deberías cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permiten seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios, es imposible el avance.



ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Venus. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todo se puede superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucha fuerza de voluntad y deberías activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.

SAGITARIO: la Luna te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. Pero la vida, está en constante movimiento, debes liberar y perdonar mucho de tu pasado, para seguir adelante con fuerza, integridad y paz interna. No acumules rencores, odios y mal sabores en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

CAPRICORNIO: Todo se siente muy acelerado. Es que estas bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio, que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios, por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa, avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en tantos momentos difíciles.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno, pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo, que ya, aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora, estás dispuesto a generar felicidad en tu vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin