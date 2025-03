Horóscopo del 25 de marzo: No debes cambiar tu rumbo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás disfrutando de la buena energía de la Luna en sextil positivo. Estás siempre buscando la manera de avanzar y estar bien en total ética con el Universo. Ahora tienes el resplandor de todas las energías positivas de otras dimensiones y es el momento de avanzar con fuerza para alcanzar tu meta de manera más rápida. Debes seguir con mucho amor a tu alma para que puedas ver los mejores resultados en la vida.

TAURO: Hoy, tienes un sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y compliquen tu futuro. Ten calma y pronto verás los resultados positivos en tu vida.

GÉMINIS: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen; puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

CÁNCER: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos. Abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

LEO: Tiene un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

VIRGO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios profundos. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se lograrán abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

ESCORPIO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él a través de un trígono positivo con Neptuno. Siéntate cinco minutos y conversa con él sobre tus problemas, situaciones y procesos emocionales. Avanza en temas que te tienen desconcertado y así poder lograr de nuevo una estabilidad espiritual y emocional necesaria para tu vida anímica.

SAGITARIO: Se activó una cuadratura con Neptuno. Las circunstancias se pueden complicar y pudieras ser víctima de alguna estafa o algún un engaño. Tienes que estar atento para evitar alguna situación donde puedas perder dinero. No firmes nada ni tampoco inicies ningún negocio con socios o alguna persona que no conoces bien. No es el momento para hacer inversiones de ningún tipo. Tienes que tener mucho cuidado y estar alerta.

CAPRICORNIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.



ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.



PISCIS: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin