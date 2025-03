Horóscopo del 28 de marzo: Se abren los caminos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo que quieres de manera concreta en la vida y enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.

TAURO: En este momento, Urano te está ayudando a realizar grandes cambios y transformaciones. El Universo te presenta la oportunidad de seguir adelante en tu vida. Es importante volver otra vez la mirada hacia atrás y sacar lo mejor de esos momentos, para que te impulses hacia el futuro con sabiduría y con respeto hacia la vida. Eres fuerte y debes seguir desarrollando tu poder espiritual con mucha voluntad y amor.

GÉMINIS: Estás pasando por un período de tiempo donde estás trabajando tus miedos más fuertes a nivel interior. Tienes la ayuda de Plutón con un trígono positivo que te va ayudar a mejorar tu estructura emocional. Quizás estás viviendo uno de los momentos más importantes de tu vida. Hay un proceso interno que te llevará al siguiente nivel evolutivo, pero debes seguir sin miedo para resolver y desmoronar todos los obstáculos.



CÁNCER: Se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria.

LEO: Fuerte apertura con un trígono positivo con Mercurio retrógrado. Se abren oportunidades para cambiar algunos aspectos de tu vida y así salir adelante. Realiza un análisis de lo que puedes mejorar y así, en el futuro, corregir y avanzar sin miedos ni obstáculos en tu camino. Es el momento de caminar con seguridad y mucha confianza. Siempre, el Universo te permite seguir adelante y genera alternativas.

VIRGO: Continúan las situaciones negativas a nivel de pareja. La oposición con Venus está haciendo desastre en tu vida. En los próximos días podría surgir algún problema y dependerá de ti, si se produce una ruptura definitiva. Lo mejor que debes hacer, es calmarte y llegar a acuerdos, conversando para no perder la relación. Hay que evaluar bien si se quiere rescatar la relación o si se deja perder. Es el momento para decidir.

LIBRA: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando. No son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

ESCORPIO: Se apertura una oposición a Urano. Eso significa que tienes tu sistema nervioso bastante alterado. Toda esta situación te puede ocasionar grandes problemas y algunos trastornos de sueño. Deberías buscar un poco más de paz y de tranquilidad en tu alma. Relájate lo más que puedas. Es el momento de hacer una pausa y prestar más atención a tu salud. Frena todo lo que no te brinde armonía.

SAGITARIO: A partir de este momento, el Sol te estará bendiciendo con un trígono positivo. Esta energía espectacular te va a permitir renovar todas tus células y restablecer el equilibrio físico. Es importante darle gracias a Dios, por salvarte, después de estar muy complicado y bajo de energías. Sin embargo, no debes bajar la alerta y deberías seguir atento para no malgastar tu vitalidad. Hay que reforzar la salud.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura negativa con Quirón y deberías buscar la forma de olvidar el pasado y perdonar a todas las personas de alguna u otra manera, tú consideras que te han hecho daño. Tienes que liberar esas energías para poder caminar más fácil y más liviano, dejando atrás todas tus penas. El Universo te está obligando a sanar. Es una excelente oportunidad de limpiar tu alma y hacer que todo se vuelva a iniciar.

ACUARIO: Estás viviendo grandes momentos bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz para buscar su evolución de manera magistral. La vida siempre da la gloria a quien trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores.

PISCIS: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También, tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin