Horóscopo del 4 de agosto: La vida vuelve a abrirte el camino

ARIES: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permite tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

TAURO: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un trígono positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.

GÉMINIS: Siguen los cambios, el Nodo Norte pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.

CÁNCER: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LEO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él a través de un trígono positivo con Neptuno. Siéntate cinco minutos y conversa sobre tus problemas personales, situaciones y procesos emocionales. Avanza en temas que te tienen desconcertado y así poder lograr de nuevo una estabilidad espiritual, emocional necesaria para tu vida anímica. Todo se puede solucionar con la ayuda del cielo.

VIRGO: Estás viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante con gran fuerza, a buen ritmo, para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie te puede detener.

LIBRA: Hay que hacer un análisis completo de tus acciones y buscar donde está la falla para que puedas mejorar en los aspectos requeridos. Para esta labor, te está ayudando una oposición con Quirón que permite ver mejor los errores. Siempre es bueno tener la posibilidad de verse a uno mismo y estar enfocado. Tienes que seguir superándote y pronto verás los beneficios de lo que haces. Celebra en grande.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Deberías buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio retrógrado. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles, todas superadas con la manifestación del amor en tu vida, ahora hay que reconstruir y avanzar.

CAPRICORNIO: Estás lleno de alegría y satisfacción, y te felicitamos sinceramente por los logros alcanzados. Gracias a tus acciones precisas y decididas, los resultados han sido extraordinarios. Marte te favorece con un trígono positivo, fusionando su energía con la tuya para impulsarte aún más. Es fundamental que sigas adelante con determinación, sin bajar la guardia. Mantén tu enfoque firme en tus metas.

ACUARIO: Entra en tu realidad un sextil positivo con Saturno. Esta fuerza cósmica te ayuda a consolidar tus proyectos. Ahora se empiezan a recibir los frutos, después de tantos sacrificios. Es el momento para dar gracias a Dios por la ayuda recibida. No bajes la guardia y sigue adelante para cerrar el mes de la mejor manera posible con resultados concretos y beneficiosos para tu vida. El futuro será muy benevolente y positivo.

PISCIS: Estás bajo la influencia de una oposición negativa con Marte, el planeta de la acción. Esta energía puede generar bloqueos, impulsividad o falta de dirección. Marte no te está apoyando ahora, por lo que es fundamental que identifiques las fallas en tu camino para poder corregirlas y obtener mejores resultados. No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida. Enfócate con mayor claridad y mantente alerta.

