¡Alerta, mayores de 60 años! Estas son las 3 claves vitales para poder frenar las alzas de glucosa en la sangre: evita desenlace fatal

El alza de glucosa en la sangre se conoce como hiperglucemia, y suele afectar a cientos de personas en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación por el aumento global de la glucosa elevada en la sangre, porque es un factor clave en el desarrollo de la diabetes; enfermedad que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Esta condición si no se trata puede volverse grave y causar problemas de salud que podrían requerir atención médica de urgencia, refiere la Clínica Mayo.

¿Cómo afecta el alza de glucosa en la sangre?

Todos tenemos glucosa en sangre, como parte indispensable del funcionamiento del organismo. “Nuestro motor necesita gasolina: y esa energía es la glucosa”.

No obstante, el problema surge cuando el metabolismo de la insulina no funciona como debe, y las células de los tejidos no pueden asimilar bien la glucosa y ésta se acumula peligrosamente en la sangre.

Al ocurrir esta situación es posible que se presenten estas señales de alarma: orinar frecuentemente, necesidad de beber constantemente, pérdida de peso sin perder el apetito ni haber presentado un cambio en la dieta, sensación de cansancio. Infecciones por hongos, visión borrosa, entumecimiento de los dedos, confusión e incluso, posibilidad de llegar a un coma.

Esto puede ser común en las personas mayores, de hecho, la OMS advierte que los adultos mayores son los más vulnerables a sufrir las consecuencias de una hiperglucemia crónica, pues puede causar problemas cardiovasculares, insuficiencia renal y deterioro cognitivo.

En tal sentido, la recomendación es que se trate oportunamente, y para ello el cambio de hábitos y mantener un estilo de vida saludable es primordial.

¿Cómo frenar el alza en mayores de 60 años?

1. Mantener una alimentación equilibrada es una de las mejores opciones para frenar el alza de glucosa en la sangre. Para ello se recomienda adoptar la dieta mediterránea.

2. Realizar ejercicio físico con frecuencia. Entre las sugerencias de actividades para los adultos mayores se encuentra caminar, hacer yoga, nadar o practicar taichí.

3. Dormir bien. Respetar las horas de sueño es beneficioso para la salud, pues “varias investigaciones realizadas por el Instituto Nacional sobre Envejecimiento de Estados Unidos demuestran que dormir menos de seis horas por la noche puede alterar el metabolismo y genera un mayor riesgo de desarrollar diabetes”, comparte La Nación.

