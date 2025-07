¡Confirmado por la American Heart Association! Estos son los hábitos que cuidan tu corazón y cerebro a la vez: alerta con el sueño

Suscríbete a nuestros canales

Adoptar hábitos saludables ayuda a cuidar el corazón, el cerebro y la salud en general. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptar hábitos sanos es muy importante porque con ello se previenen enfermedades, mejora la calidad de vida y promueve el bienestar general.

Estos hábitos incluyen una alimentación balanceada, actividad física regular, higiene adecuada y un manejo efectivo del estrés, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es la importancia de los hábitos en la salud?

Estos son esenciales porque no solo están relacionados con una buena alimentación, también tiene que ver con el descanso, el ejercicio y hasta con la socialización. Estos tienen un impacto positivo en la salud, por lo que uno de sus propósitos es priorizar la prevención de patologías como la hipertensión arterial, diabetes y dislipemia, comparte el Hospital Privado Universitario de Córdoba.

Por tanto, la invitación de los expertos es mantener conductas o realizar cambios que beneficien la calidad de vida de la persona.

Datos científicos

Cuando se adoptan hábitos saludables no solo se protege el corazón, por ejemplo, también mejora la salud cerebral, metabólica, pulmonar, muscular, renal y emocional, según un estudio publicado en el Jornal of the American Heart Assocition.

Comparte Infobae que seguir las pautas de salud cardiovascular propuestas por la American Heart Association (AHA) mejoran la salud del corazón y el cerebro, pues se descubrió que la salud cardíaca y la salud cerebral están estrechamente relacionadas.

Partiendo de ello se recomienda realizar cambios en tu estilo de vida y adoptar hábitos como reducir el consumo de tabaco, caminar más o pasar de obesidad a sobrepeso, mejorar la dieta, realizar alguna actividad física con regularidad, y tener un sueño adecuado. Este último punto es clave, la AHA, indica que dormir entre 7 y 9 horas por noche en adultos y más horas en la infancia y la adolescencia es ideal para la salud cardiovascular.

