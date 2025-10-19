¿El sangrado marrón intermenstrual debe ser motivo de alarma?: conoce las posibles causas y cómo contrarrestarlo

Suscríbete a nuestros canales

Algunas mujeres presentan sangrado marrón intermenstrual que puede en algunos momentos considerarse normales, pero también puede ser un síntoma de algún problema a considerar.

Si el sangrado es persistente y te genera preocupación, es importante consultar con tu médico de confianza para un diagnóstico y tratamiento adecuado lo más pronto posible. No dejes pasar por alto las señales que envía tu cuerpo.

¿Qué es el sangrado marrón intermenstrual?

Es una secreción vaginal con restos de sangre oxidada. Esto generalmente ocurre cuando la sangre permanece en el útero o la vagina durante más tiempo antes de ser expulsada, cambiando su color de rojo a marrón oscuro. Según los expertos de Panama Fertility este sangrado suele aparecer antes o después de la menstruación, aunque también puede surgir en otras fases del ciclo y esto es debido a factores hormonales, ginecológicos o incluso emocionales.

En otras palabras, es una secreción que se presenta como una respuesta fisiológica del cuerpo y no necesariamente deba ser una señal de alarma.

¿Qué causa el sangrado marrón intermenstrual?

Puede deberse a causas comunes y normales como la sangre de ovulación o el final del ciclo menstrual debido a la oxidación, aunque también puede ser consecuencia de cambios hormonales, uso de anticonceptivos, infecciones o por pólipos, fibromas o endometriosis.

Este síntoma según los científicos se presenta a causa de un desequilibrio de estrógeno y progesterona. Si la ovulación no ocurre correctamente, o la fase lútea es demasiado corta, la progesterona no alcanza a estabilizar el endometrio y se libera sangre vieja oxidada, y por eso el color marrón.

En caso de que sea esta la causa, puede estar influyendo el estrés crónico que eleva el cortisol y apaga la ovulación; déficit de nutrientes como, zinc, magnesio o B6; o hígado sobrecargado que no logra metabolizar bien los estrógenos.

La solución

Busca ayuda de un profesional de la salud que sea quien te oriente, y, además, puedes revertir la situación con una alimentación que te permita estabilizar los niveles de glucosa en sangre, reduzca la inflamación y mejora el funcionamiento hepático. También es imprescindible controlar el estrés y lograr un sueño reparador. Todo ello hará que el cuerpo consiga su equilibro y el ciclo menstrual vuelva a la normalidad, comparte en la red social TikTok @feriel_nutricionista

