¡Literal! "El calor nos vuelve locos": así afectan las altas temperaturas nuestra salud mental y esta es la manera de combatirlo

Sentimos calor porque nuestra temperatura corporal, finamente regulada internamente, se ve desbordada cuando la temperatura ambiental supera la capacidad de enfriamiento del cuerpo. El mecanismo principal es la evaporación del sudor, que nos refresca.

Sin embargo, si el aire ambiente está muy caliente y, particularmente, si también es húmedo, esta evaporación se vuelve menos eficiente, y la temperatura corporal aumenta, generando una sensación de bochorno constante.

Además del impacto físico, las olas de calor tienen efectos significativos en nuestra salud mental, y aquí te nombramos las más relevantes:

Foto: Freepik

1. Irritabilidad y alteración del estado de ánimo

En días calurosos y cuando estos persisten varios en fila, tendemos a mostrarnos más irritables y reaccionamos con enfado ante estímulos menores. La falta de sueño que a menudo acompaña al calor agrava este estado emocional.

2. Depresivos y conductas violentas

Se ha detectado un repunte de síntomas vinculados con la depresión y, correlativamente, un incremento en la violencia. Esto se relaciona directamente con el aumento de la irritabilidad causado por las altas temperaturas.

3. Pensamientos suicidas, especialmente en adolescentes

Una investigación meta-analítica liderada por psicólogos del centro Itersia revela que, con cada grado extra de temperatura, las visitas a urgencias motivadas por pensamientos suicidas entre adolescentes aumentan un 1,3 %.

4. Mayor mortalidad

En España, estudios muestran que por cada grado adicional la mortalidad sube un 2,2 %, de la cual un 0,9 % está relacionado con temas de salud mental.

5. Violencia intrafamiliar

Las estadísticas reflejan un aumento en los índices de violencia dentro del hogar durante las olas de calor, una consecuencia tanto de la tensión emocional como de las alteraciones del ritmo de vida.

6. Estrés

El calor suele romper nuestras rutinas cotidianas y, por ejemplo, cuando los niños están en casa por el cierre de colegios, aumenta la carga de gestión para los padres, un factor adicional de estrés.

7. Dificultad cognitiva y pérdida de concentración

Según un estudio de la Universidad de Harvard, el calor impacta directamente nuestra capacidad cognitiva ya que dificulta la concentración, merma la memoria de trabajo y hace más arduo realizar tareas cotidianas.

Foto: Freepik

¿Cómo combatir estos efectos psicológicos del calor?

- Hidratación y clima interno confortable

Mantente bien hidratado y busca espacios frescos. Beber mucho líquido, usar ventiladores o aire acondicionado, y resguardarse durante las horas más calurosas del día ayudan a estabilizar tanto cuerpo como mente.

- Descansar bien por la noche

El calor nocturno impide recuperarnos adecuadamente. Se recomienda cenar ligero, evitar alcohol o ejercicio intenso antes de dormir, y usar ropa de cama transpirable.

- Socializar y evitar el aislamiento

Un simple contacto puede aliviar la sensación de soledad. Llamar o visitar personas vulnerables es esencial.

- Respetar las señales del cuerpo

Descansar cuando se siente agotamiento, insomnio o irritabilidad puede prevenir complicaciones emocionales.

