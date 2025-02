Pacientes diabéticos pueden regular los picos de azúcar en la sangre con esta infusión

Suscríbete a nuestros canales

La diabetes es una enfermedad crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando las células no trabajan correctamente, lo cual causa la acumulación de glucosa en la sangre, por ende, de no ser tratado a tiempo y con los medicamentos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud en general.

En ese sentido, de acuerdo a la reseñado en el portal web Niddk.nih.gov la diabetes aumenta el riesgo de padecer enfermedades visuales y en los riñones, debido a la retención de insulina en el cuerpo.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones para regular el nivel de azúcar en la sangre, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función.

En consecuencia, la infusión de limón y canela contiene propiedades que ayudan a regular la azúcar en la sangre, ya que, la hesperidina es una sustancia que controla las enzimas del cuerpo.

¿Cómo debes consumir el té de canela y limón?

Lo más recomendable es que ingieras un vaso del referido líquido al día, todos los días en horas de la mañana, a fin de que el organismo absorba todos los nutrientes de ambos ingredientes.

Cabe destacar, que si tienes descontrol constante de la glucosa en la sangre se sugiere que antes de iniciar a tomar el té de canela y limón asistas a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar tu diagnóstico.

En definitiva, si deseas mantenerte con un buen estado de salud lo más idóneo es que establezcas métodos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos médicos generales durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube