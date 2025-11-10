Reducir el consumo de carne: reconocido medico advierte las consecuencias en tu cerebro de eliminar esta proteína

Suscríbete a nuestros canales

La carne es una fuente importante de proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, especialmente B12, nutrientes esenciales para el mantenimiento de los tejidos y el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, su consumo excesivo se asocia con riesgos para la salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y obesidad.

Según las recomendaciones médicas y nutricionales, los adultos deberían consumir entre 350 y 500 gramos de carne magra cocida por semana, priorizando las carnes blancas (pollo, pavo o pescado) sobre las rojas y procesadas. Esta cantidad permite obtener los beneficios nutricionales sin exceder los límites saludables de grasa saturada y colesterol.

Se debe complementar la dieta con fuentes vegetales de proteína, como legumbres, frutos secos y cereales integrales.

Foto: Freepik

Consumo de carne y el cerebro

Benjamin Bikman, médico e investigador especializado en metabolismo e insulina, afirma: “cuanto menos carne come una persona, más pequeño se vuelve su cerebro”, motivada por el siguiente razonamiento: Bikman sostiene que el cerebro humano “depende en gran medida de la densidades nutricional que aportan los alimentos de origen animal”.

El especialista afirma que una reducción del consumo de carne podría afectar directamente al tamaño del cerebro porque con ello se pierden nutrientes clave como ciertos ácidos grasos omega-3 que “provienen exclusivamente de alimentos de origen animal”.



Además señala que las dietas veganas o vegetarianas pueden presentar deficiencias en vitamina B12, hierro, zinc y omega-3, y recuerda que una de las consecuencias observadas en la literatura científica es la correlación entre una menor densidad de estos nutrientes y una reducción del volumen cerebral y problemas cognitivos en determinados grupos de población.

Aunque el tema es polémico, existen estudios que apoyan en parte la idea de que la carencia de esos nutrientes se asocia a alteraciones neurológicas, pero que una dieta vegetariana o vegana bien planificada y suplementada puede ser saludable.

