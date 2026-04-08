Grupo LETI: Primer laboratorio farmacéutico en recibir premio R3 de Ecolab

Suscríbete a nuestros canales

Grupo LETI recibió el Premio R3, otorgado por Ecolab a través de su división Nalco Water. Este reconocimiento identifica a la corporación como la primera empresa del sector farmacéutico en Venezuela y en Latinoamérica en obtenerlo en los últimos tres años, tras realizar inversiones en sostenibilidad y eficiencia.

La gestión de Grupo LETI, a cargo de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento junto a especialistas de Nalco Water, ha generado resultados en favor del ecosistema. Los logros que hicieron a la empresa acreedora de este premio incluyen:

Ahorro de agua: Más de 16,5 millones de litros al año, volumen equivalente a la capacidad de 825 camiones cisterna de 20.000 litros.

Reducción de sal: Una tonelada anual mediante la optimización de los sistemas de suavización de agua.

Disminución en el consumo de productos químicos: Reducción del 55 % lograda mediante el control y automatización de los procesos.

Alianza tecnológica

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto desarrollado durante 24 meses. Grupo LETI implementó el analizador automático 3D, un sistema que monitorea la calidad del agua y dosifica productos químicos, reduciendo la intervención manual y los desperdicios.

José Khazam, gerente de Servicios Industriales de Grupo LETI, señaló que la empresa trabaja con proveedores de estándares internacionales. Destacó que el apoyo de Nalco Water fue un factor en la evolución hacia una gestión de precisión industrial.

Por su parte, Lourden Blanco, Gerente de Distrito Regional COPEC y Venezuela de Ecolab, indicó que este logro muestra el desempeño de Grupo LETI con el ambiente y la responsabilidad en el uso del recurso hídrico en la producción farmacéutica.

Sobre el Premio R3

El Premio R3 es una distinción que Ecolab ha otorgado al 5% de su cartera de clientes a escala global. Para obtener este galardón, una empresa debe presentar proyectos de sostenibilidad validados que garanticen ahorros y apoyen el cuidado ambiental, en recursos como agua o energía.

El nombre del premio hace referencia a un triple propósito: el resultado, el ahorro y el trabajo entre proveedor y cliente. Promueve la filosofía de reducir el consumo de agua, reutilizar el recurso y reciclar para la eficiencia.

Con este reconocimiento, Grupo LETI mantiene su labor de producir medicamentos para la población venezolana bajo una actividad de responsabilidad ambiental, utilizando tecnología en sus procesos.

Más contenido útil e interesante en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online