¡Más cobertura! Digitel expande el 5G en Gran Caracas Bolívar y Lara

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Digitel expande su cobertura 5G e incorpora nuevos sitios en Gran Caracas, Bolívar y Lara; que se suman a los disponibles en Barinas, Mérida y Nueva Esparta, llevando Internet 5G a hogares, empresas y más comunidades del país.

Entre las nuevas zonas figuran La Chirica y Dalla Costa en San Félix; Quíbor y Carora Sur en Lara; Cúa, Ocumare del Tuy, La Urbina, el Mercado Mayorista de Coche y La Veguita en Gran Caracas. Como parte del despliegue, la operadora activó una promoción que ofrece el primer mes gratis del servicio Internet 5G 400 GB a nuevos clientes pospago dentro de las zonas con cobertura, disponible hasta el 16 de junio de 2026.

El servicio de Internet 5G de Digitel ofrece velocidades de hasta 500 Mbps y baja latencia para conectar múltiples dispositivos, facilitando trabajo remoto, educación en línea, streaming y operaciones empresariales.

La empresa destaca que cada nueva zona conectada es una señal de progreso para el país: tecnología de vanguardia que brinda herramientas reales para avanzar, crear, aprender y lograr metas. Con esta expansión, Digitel fortalece su ecosistema 5G y sigue apostando por llevar a más venezolanos las señales que conectan y transforman.

Nota de prensa

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