Electrolux otorga licencia de marca a MultiMax en Venezuela

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Celebrando el regreso de una de las marcas más emblemáticas de la región, Electrolux llega a Venezuela de la mano de MultiMax, a través de un acuerdo de licencia de marca que permite a la multimarca más grande del país llevar la última innovación en productos Electrolux a sus tiendas en todo el territorio nacional.

La incorporación de Electrolux a la familia MultiMax ocurre luego de meses de acuerdo entre el presidente de CLX Group y Electrolux Group, garantizando a los venezolanos acceso directo a la más reciente vanguardia tecnológica de esta marca líder mundial en calidad de vida. La alianza entre las compañías fue viabilizada por LMCA, la agencia global de licencias de Electrolux, que actuó como intermediaria en la estructuración del acuerdo.

“Es un honor anunciar que MultiMax es oficialmente la casa de Electrolux en Venezuela, una marca que se ajusta perfectamente a nuestra visión de llevar la mejor tecnología a los venezolanos para facilitar su día a día. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, para descubrir lo nuevo de Electrolux que encontrarán en nuestras 47 sedes MultiMax y en todas nuestras tiendas CLX en el país”, expresó Nasar Ramadan Dagga.

Electrolux llega a Venezuela con MultiMax

Fundada en Suecia en 1919, la marca Electrolux ha sido pionera en la industria desde el lanzamiento de la primera aspiradora con ruedas. Hoy, con más de un siglo de evolución, la marca se enfoca en su propósito global "Transformar la vida para mejor" (Shape Living for the Better), liderando la economía circular y la eficiencia energética para reducir la huella de carbono global.

En Latinoamérica, la marca se enfoca en su concepto “Para vivir mejor” (For better living), presentando electrodomésticos diseñados especialmente para simplificar y redefinir la forma de vida de sus consumidores, a través de una propuesta que promueve una innovación más práctica, eficiente y sostenible.

Como parte de la primera etapa de esta alianza exclusiva, MultiMax incorpora la línea de climatización de Electrolux a todas sus sucursales en el país, ofreciendo a los venezolanos la oportunidad de encontrar soluciones avanzadas en aires acondicionados tipo Split, Window (ventana) y Portátil para el confort del hogar, diseñados para garantizar la máxima potencia del sistema de refrigeración.

Estos equipos destacan por su vanguardia en refrigeración silenciosa y purificación, que, además de optimizar la temperatura, integra un sistema de filtrado avanzado mejora la calidad del aire al que elimina las impurezas del aire, asegurando un ambiente libre de alérgenos y bacterias.

Un hito en la expansión de la multimarca

Para conocer más sobre el ecosistema Electrolux y sus próximas novedades, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde muy pronto podrás encontrar la última tecnología de esta marca y adquirirla desde la comodidad de tu hogar a través del sistema de delivery gratuito a nivel nacional. Asimismo, visita @multimax en Facebook e Instagram, donde diariamente se comparten las noticias y promociones más relevantes de la multimarca más grande de Venezuela.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Desde hace más de seis años, MultiMax es un símbolo del avance tecnológico y la innovación en Venezuela. A través de esta alianza, la multimarca más grande del país y su CEO, Nasar Dagga, logran un hito en el mercado nacional, integrando lo mejor de Electrolux, una marca de alto nivel, a sus más de 400 marcas nacionales e internacionales que forman parte de los pisos de venta.

Actualmente, MultiMax cuenta con 47 sedes en todo el territorio nacional. Las tiendas están distribuidas en más de 19 regiones, incluidos los estados: Monagas, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo y la ciudad de Caracas.

Para conocer las últimas novedades y promociones de MultiMax, no olvides entrar al portal web www.multimax.com.ve. También, búscanos como @multimax en Facebook e Instagram, único canal informativo oficial, donde día a día se publican las últimas noticias, eventos, así como inauguraciones de la multimarca más grande del país.

Nota de prensa

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